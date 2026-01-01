樓市迎多重利好 留意信和置業

2025年香港樓價累升4.3%，一手成交量突破2萬宗創歷史新高，信和置業全年售出2,424伙住宅單位，合約銷量創近年高位；2026年初開局即錄得105伙成交，套現超過8.1億元，多個項目「價量齊升」。旗下柏景峰累售325伙套現逾18.6億元，12月單月售出141伙成為新盤銷冠；凱柏峰系列沽出1,048伙，銷售金額逾70億元，投資客比例超30%；頂級豪宅ST. GEORGE'S MANSION累售145伙，套現逾112億元，展現強勁號召力。

香港樓市正迎來多重利好，信和置業(083)憑藉深厚積澱、靈活銷售策略與領先的可持續發展實力，成為把握行業復甦紅利的核心標的。

財務穩健，截至2025年6月淨現金約495億元，為派息與投資提供保障。租務業務受惠政策租金上漲，住宅出租率逾90%；商場出租率達93%，屯門市廣場更達97%，帶動人流及營業額雙增。酒店業務受惠旅客熱潮，入住率與收入顯著提升。

展望2026年，信和計劃推出約3,744伙單位，包括將軍澳日出康城壓軸項目及土瓜灣市區重建項目，配合北部都會區發展，後續加推具備提價空間。土地儲備方面，集團聯手鷹君投得東九龍優質用地，並收購屯門海珠路用地，為長遠增長奠基。

集團榮獲恒生及MSCI可持續發展「AAA」最高評級，連續兩年入選《時代》雜誌全球最可持續發展企業，契合全球資本對ESG的重視。

隨著香港經濟增長動能加強、樓市氣氛持續向好，信和憑藉豐富的貨儲、穩健的財務與領先的可持續發展實力，將充分受益於行業復甦，為股東創造穩定回報。

股價方面，自去年低位節節上升，至今升幅近一倍，突破19年高位，創08年以來新高。可於11.5元買入，目標14元，跌破10.5元止蝕。

筆者未有此股