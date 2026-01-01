網易雲音樂：業務增長動力成為股價反彈的主要催化劑

網易雲音樂(9899)是內地領先的音樂串流平台，由網易集團控股約58%，並控制90%投票權。集團主要透過提供音樂內容、社交互動及增值服務以收取費用，其商業模式類似另一家國際知名的音樂串流平台Spotify，在透過結合免費廣告模式與付費訂閱，並輔以直播及虛擬禮物等社交娛樂功能。集團的月活躍用戶(MAU)維持穩健增長，2025年5月約2.06億，而主要收入來源包括訂閱會員、廣告、在線音樂服務、社交娛樂服務，但以2025年上半年計算，訂閱收入佔比顯著增長，成為集團的主要盈利引擎，至於集團的增長動力，則來自用戶體驗的提升、獨立藝術家內容擴充、獨家內容合作、AI應用、及國際市場的擴張。

集團的在線音樂服務近年持續增長，尤其是會員訂閱收入成為收入的核心驅動力。公司通過深化版權合作，擴增曲庫及支持原創音樂，提升用戶的付費意願。此外，社交互動功能增強了用戶黏性，尤其是在年輕族群中，特別是集團的最大客戶為Gen Z用戶群，而該部份的額為集團提供約30億元人民幣的收入，佔付費用戶群的75%。目前，音樂行業的整體周期情況顯示出穩健增長，尤其是在數字音樂平台上，流媒體服務的占比逐步提升，增速持續上升。競爭方面，行業已形成以主要玩家如Spotify和中國的Tencent音樂、網易雲音樂為主導的多強格局，這使得市場集中度較高，且競爭激烈。整體營運成本方面，雖然行業面臨高昂的版權採購成本，但各平台透過精細化管理和成本控制逐步優化，使毛利率有所改善。

而集團整體業務的催化劑包括社區驅動、版權合作及技術創新。其中，社區驅動是該平台的一大優勢。網易雲音樂通過建立強大的社交化音樂環境，吸引了大量年輕用戶，使他們不僅是音樂的消費者，還成為積極參與者。用戶通過歌單、樂評和社區互動形成情感共鳴，提升了用戶的粘性與留存率，這一策略在Z世代用戶中尤其有效，為未來的增長打下了穩固基礎。另外，版權合作方面，網易雲音樂已與多家著名唱片公司建立了深度合作關係，擴充了其曲庫資源，達到1億首歌曲，顯著提升了內容吸引力。這種豐富的版權資源不僅能滿足用戶的多樣化需求，還有助於吸引更多的付費用戶，提高整體收入。而集團亦通過人工智能技術，網易雲音樂能夠提供更精準的個性化推薦，改善用戶體驗，進一步促進用戶付費意願。此外，技術的運用使得創作者能夠降低創作門檻，拓展內容的邊界，從而提升平台的內容生產能力，為持續增長提供強有力的支持。

網易雲音樂的股價於2024年8月至9月期間兩次跌返88元水平後見底，尤其是在股價於9月份第二次跌返88元水平時，其9天的RSI已先行見底，並形成了RSI底背馳，其後股價在一浪高於一浪走勢下，去年7月曾升上最位見303.4元後見底回落，其後股價反覆在跌穿50天線支持後，跌至上周三見171.7元後，走勢開始有逆轉的情況，特別是9天RSI再度形成了底背馳走勢外，該低位亦非常貼近整個前升浪總升幅的61.8%回調目標水平，因此，不排除股價已經見底並作出反彈。若果以今輪由高位303.4元開始形成的跌浪總跌幅計算，以38.2%作為反彈目標可以上望222元，若果再以61.8%作為反彈目標，股價甚至可以反彈至接近250元水平。投資者可以在183元水平買入，暫時先行以38.2%反彈目標位222元作為短期的反彈目標。只要股價未有失守近日低位的話，可以繼續持有，止蝕位為170元。

