特朗普的1.5萬億軍費是亂花錢

日前，美國總統特朗普宣布，將要求國會在2027年度把國防預算中的軍費部分，加至1.5萬億美元，根據他在社交媒體的說法：「這將讓我國得以打造理應擁有的夢想軍隊，更重要的是，無論面對何種敵人，都能保障我國的安全與安寧。」 這一年來，他一直宣揚中國威脅，也有兵推指在台灣海峽的戰爭打不過中國，再加上他的鴻圖大計是要吃掉南美洲和格陵蘭、加拿大，要做到這戰略目標，也非得製造出比現時強大得多的軍事力量不可。 事實上，早在去年，他通過的「大而美法案」中，把軍費增加至9,010億美元，還為國防支出提供了額外1,500億美元的撥款，用於艦艇建造、彈藥生產、飛彈防禦系統等大型項目，包括稱為「金色穹頂」的飛彈防禦系統。

這裏且不管美國的財政究竟能不能支持1.5萬億美元的軍費，畢竟，其未來的赤字預算已佔了GDP的5%。此外，以特朗普現時的民望，這個大爭議性軍費預算能否通過，也成疑問。 我要質疑的是：把軍費如此大手增加，究竟有沒效用？ 記得當年香港醫療不足，醫護系統要求政府加預算，我拍視頻也撰文，一針見血地指出：問題在於醫生和護士不足，就算把一萬億元砸下去，結果也只能是提高醫護的人工收入，醫療水平不可能提高，多多錢都無用。 提高醫療水平的方法，是加強醫療教育，培訓出更多的醫生和護士，又或者是，引入外地醫護，這可能提升不了質，但卻可提升量，而量是質的一種。這叫做錢用在刀口上，但當然，會影響到本地醫護的收入。

同樣原理，美國一下子提高五成以上的軍費，得益者只會是軍火商，因為其其研發和生產線根本追不上去，縱是砸15萬億美元，也是枉然。 軍火的基本，是研發和製造。要想解決這兩大問題，前者是要加強STEM教育，培養更多的科學人才，至於後者，癥結在於美國工人數量不足，得在移民政策著手，大量輸入熟練的技術工人……不過，作為中國人，美國是敵國，作為加拿大人，想吃掉加拿大的美國也是半敵國，它亂花錢，關我何事？ 作者為小說作家、報社主筆、股票投資者，吃喝活樂的專家。