藏在層層紙卡中的手作溫度

剪紙，想必大家小時候於美勞堂都曾體驗過——一把剪刀、一張紅紙，創作出千變萬化的圖案。這門非遺工藝源遠流長，承載中國民間文化的細膩與美感。隨時代變遷，剪紙題材亦從花鳥樹木延伸至城市景象，加上科技智慧，引伸無窮變化。今年，我們就與本地剪紙藝術家Nick Tsao合作，開展一場結合傳統工藝與現代建築的創作實驗。

Nick是建築師，也是Papertecture的創辦人。他結合對建築與紙藝的熱愛，致力推動剪紙工藝的傳承與創新。今次，Nick以剪刀重新演繹華懋集團12個地標建築，包括新界最高的如心廣場，宛如百合綻放的The Lily、綠意盎然的如心園等。作品由人手與機器裁切的卡紙組成，20多層不同顏色與質感的卡紙層層堆疊，再以漆油呈現金屬與玻璃的反光質感，使建築物躍然紙上。