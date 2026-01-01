熱門搜尋:
財經
出版：2026-Jan-27 04:00
更新：2026-Jan-27 04:00
宏語經論: 費高
日報

US Dollar，Our Concern

港元掛鈎美元的聯匯制度，加速了香港金融市場的發展。(資料圖片)

港元掛鈎美元的聯匯制度，加速了香港金融市場的發展。(資料圖片)

二戰後，美元逐漸成為全球主要貿易貨幣。當八十年代初期後，聯匯制度的誕生，肯定地加速了香港金融市場的發展。

從投資角度，香港人甚少覺察而一直擁有的福氣︰不論債息、股票、商品、基金，當環球主流投資產品皆以美元結算，我們在研究投資風險及回報時，省卻了不少匯率波動風險。自2005年721匯改，人民幣兌美元匯價持續上升，配合二十多年來，內地上市資產加速來港上市，留港資金明顯受惠，但不多人談及。

如此投資伊甸園，卻造成了我們對外匯市場的認知與敏感度︰聞說本港坊間有一隻房產私募基金，主力投資於大阪、福岡等日本二線城市的住宅物業上。隨著近年日本經濟復甦，以日圓計價的房產價格顯著上升為賣點，成功吸納了專業投資者的資金。然而，嘗試研究自1990年以來，研究日圓兌美元匯率與環球經濟周期，你會出奇地發現兩者近乎呈反向關係︰2013年開始至今，以日圓計算的東京房價漲幅約80%至120%，但以美元計卻只有20%至40%。有經驗的交易者要享受日本經濟復甦，借日圓再投資日股，是主流而流動性高的投資方式。

探究外匯市場，需要從地區經濟、政治、軍事、文化等各方面有所了解，其實非常有趣。在此推薦由前IMF首席經濟學家所寫的新書《Our dollar，Your Problem》，內容甚深但含金量高，有助讀者重新審視外匯世界之美。

