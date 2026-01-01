避險疊加儲備需求 黃金強勢難擋

全球實物黃金ETF在去年錄886億美元資金淨流入，創下歷史紀錄。強勁流入不僅推動黃金價格屢創新高，更令全球實物黃金ETF總資產管理規模在一年內翻倍，達歷史新高的5,589億美元，持倉量亦攀升至4,025噸的峰值。
為何資金蜂擁入實物黃金ETF？首先，避險需求是主因。貿易情況、地緣政治緊張局勢及金融市場波動加劇等，均令投資者轉向配置與股債相關性較低的黃金。
其次，趨向寬鬆的貨幣政策降低持有黃金的機會成本。去年美國聯儲局多次降息，美國國債收益率相應回落，美匯指數同步走弱，使沒有利息的黃金相對更具吸引力。
再者，主權債務高企令投資者擔心各國央行通過印鈔稀釋債務，令法定貨幣購買力不斷下降。黃金被視為可對抗發行人信用風險的保值資產，進一步鞏固避險資產地位。
事實上，全球央行近幾年亦持續大舉增持實物黃金儲備。在2012年至2021年，全球央行每年平均只買入約511噸黃金。而在2022年至2024年，每年淨買入量則上升至超過1,000噸。去年前三季度，全球央行已累計購買超過600噸黃金。因此，無論是短期避險，還是長期儲備需求，黃金結構性趨勢料仍持續。
以上純為個人意見，不應視為推介投資任何產品。投資涉風險，產品或大幅波動，應詳閱風險披露聲明再作決定。