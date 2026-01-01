避險疊加儲備需求 黃金強勢難擋

全球實物黃金ETF在去年錄886億美元資金淨流入，創下歷史紀錄。強勁流入不僅推動黃金價格屢創新高，更令全球實物黃金ETF總資產管理規模在一年內翻倍，達歷史新高的5,589億美元，持倉量亦攀升至4,025噸的峰值。

為何資金蜂擁入實物黃金ETF？首先，避險需求是主因。貿易情況、地緣政治緊張局勢及金融市場波動加劇等，均令投資者轉向配置與股債相關性較低的黃金。

其次，趨向寬鬆的貨幣政策降低持有黃金的機會成本。去年美國聯儲局多次降息，美國國債收益率相應回落，美匯指數同步走弱，使沒有利息的黃金相對更具吸引力。