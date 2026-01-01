阿里巴巴(9988)發布千問最新旗艦模型Qwen3-Max-Thinking，是目前阿里規模最大、能力最強的千問推理模型，據悉整體性能可媲美GPT-5.2-Thinking和Gemini 3 Pro等國際頂尖模型。阿里巴巴股價於10天線見支持，升王169元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證，行使價207.19元，今年4月到期，實際槓桿8倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證，行使價149.9元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

友邦香港表示，在保險業監管局最新公布2025年首三季香港長期保險業務臨時統計數字中再居新造保單數目榜首，並已連續11年在該項指標稱冠業界。友邦保險(1299)股價造好，曾升至86.45元創近來新高。如看好友邦，可留意友邦認購證，行使價105.68元，今年4月到期，實際槓桿11倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證，行使價77.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情(包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。