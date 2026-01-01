AI基礎設施進入超級投資周期 環聯連訊獲2.8億美元訂單

2025年以來，AI生成式運算與大模型訓練由概念驗證階段快速步入商業化部署周期。根據JLL於2026年初發布的《Global Data Center Outlook》，全球數據中心總裝機容量預計將由目前約103GW倍增至2030年的200GW。為支撐這一輪AI驅動的算力擴張，未來5年全球數據中心產業的總投資金額預計將高達3萬億美元。 在這輪海嘯式擴張中，高速光通訊模組與光連接方案成為最直接受惠的環節之一。隨著AI訓練與推理叢集對頻寬、速度與能效的要求大幅提高，數據中心內部與機櫃間的互連正快速由400G升級至800G，並加速邁向1.6T世代。JLL的報告亦指出，AI訓練型數據中心的功率密度可達傳統數據中心的10倍，這亦帶動了對高頻寬、低功耗光模組的結構性需求。

這一趨勢亦與英偉達等AI算力核心玩家的策略高度一致。英偉達已明確將AI基礎設施視為長期核心增長引擎，並推動以Blackwell架構、MGX模組化設計為核心AI部署，加快全球數據中心向高頻寬、低延遲、高互連密度的方向演進。在該架構下，高速光收發器與先進光連接模組已成為不可或缺的關鍵組件，其投資潛力明顯高於傳統通訊設備。 港股上市公司環聯連訊(1473)於1月20日宣布已累計簽署總金額超過2.8億美元的一系列銷售合約。相關訂單主要來自全球領先的光模組及主動式光纜(AOC)製造商，即超大規模雲服務商及AI基礎設施的核心供應商，訂單規模充份凸顯環聯連訊已深度嵌入AI連接解決方案的上游價值鏈。

本次簽約產品主要集中在800G / 1.6T 高速光收發器及線性可插拔光學(LPO)解決方案，應用場景涵蓋超大規模高效能運算(HPC)與AI數據中心。隨著AI模型訓練與推理持續推升對頻寬與能效的要求，新一代光通訊連接已由「可選升級項目」轉變成為「結構性瓶頸」。環聯連訊的相關產品正對應這一核心痛點，使公司成為長期連接需求，而非短週期的硬體更換需求的受惠者。 公司公告指出，此輪訂單來自數間佔據重大市場份額的全球頂尖光模塊及主動式光纜(AOC)製造商。其中，訂單貢獻最大的為一間中國內地製造商，其股份被納入多項主要指數，包括滬深300指數、創業板指數、深圳證券交易所綜合指數及MSCI中國指數等。

從光通信產業鏈的行業規律來看，高端光模組與光連接解決方案的毛利率普遍高於傳統元器件，一般在18%至25%之間。依此估算，此次2.8億美元累計訂單對應的潛在利潤十分可觀。根據公司年報，截至2025年3月31日的12個月內，環聯連訊的收入約為21.3億港元，毛利率約為10.4%。此筆2.8億美元累計訂單(約21.8億港元)的執行期將延續至2027財年，其收入將在未來兩個財年中逐步確認。該訂單規模已超越公司2024/2025財年全年收入，不僅為未來兩年的營收增長奠定了堅實基礎，更因產品結構向高毛利業務傾斜，預計將推動公司整體盈利水平提升，並支持未來盈利保持穩定增長。

傳統通訊硬件公司估值常處於10至12倍市盈率區間，而AI基礎設施相關的高增長企業(如高端光收發器與連接方案提供商)往往獲得更高估值。環聯連訊此次簽訂大規模訂單，體現了公司在高速互連與光通信核心領域的領先市場地位。考慮到AI計算需求的爆發式增長、公司未來2至3年的收入與盈利升幅、公司未有重大資本投入及債務風險，以及盈利水平提升帶動派息回報的預期下，相信市場將逐步認識環聯連訊最新定位，確立其為AI數據中心連接方案的受益者，給予更高的增長預期及估值水平。