連升5天卻未能試頂 整固待變

大市已接近1月份之尾聲，故即月期指轉倉及結算等相關活動將漸主導大局。而在維穩買盤支持下，大市周來之表現頗為穩定。期間恒指不但連升4天，且更成功重越10天線(約在26,761點左近)。雖暫未見有升離之趨勢，但只要恒生指數能持續穩企於10天線之上，論形勢該有利於短期後市再進一步上試27,000點及本月15日之高位27,006點。畢竟直到執筆一刻止計，本月大市之形態雖暫仍屬先低而後高，恒指是由2日之低位 25,717點升至15日之高位27,206點，但月內之波幅只得1,489點，論波幅確相對為細，故由月中開始，市場一直憧憬在本月底前或有機會再往上創月內之新高。而從技術上看，恒指如能成功升越15日之高位27,206點，目標該直指去年10月2日之高位 27,381點。
大市雖已連升5天，但恒指卻無法伺機試頂，原因乃主要恒指成份股之表現不一致。從走勢上看，滙豐控股(005)，阿里巴巴(9988)，友邦保險(1299)等之表現確相對為強。另外騰訊控股(700)，港交所(388)，建設銀行(939)，工商銀行(1398)及中國銀行(3988)等則持續處整固之中。至於中國移動(941)之跌勢雖已喘定，惟股份卻持續整固於80元之下。至於小米集團(1810)，比亞迪(1211)，及美團(3690)等次續處反覆偏弱之中。由於上述12隻恒指重磅成份股在恒指內之比重共佔達60%，故上述股份之表現對大市確有相對影響性，亦正因如此，大市之走勢一直處整固待變之中。