連升5天卻未能試頂 整固待變

大市已接近1月份之尾聲，故即月期指轉倉及結算等相關活動將漸主導大局。而在維穩買盤支持下，大市周來之表現頗為穩定。期間恒指不但連升4天，且更成功重越10天線(約在26,761點左近)。雖暫未見有升離之趨勢，但只要恒生指數能持續穩企於10天線之上，論形勢該有利於短期後市再進一步上試27,000點及本月15日之高位27,006點。畢竟直到執筆一刻止計，本月大市之形態雖暫仍屬先低而後高，恒指是由2日之低位 25,717點升至15日之高位27,206點，但月內之波幅只得1,489點，論波幅確相對為細，故由月中開始，市場一直憧憬在本月底前或有機會再往上創月內之新高。而從技術上看，恒指如能成功升越15日之高位27,206點，目標該直指去年10月2日之高位 27,381點。