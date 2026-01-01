哈爾濱電氣估值低位 具上升潛力

哈爾濱電氣(1133)作為中國內地領先的發電設備製造商之一，長期深耕能源裝備核心領域，業務涵蓋發電設備的研發、製造與銷售，以及電站工程總承包(EPC)服務。公司產品組合完整，覆蓋熱電、水電、核電、氣電及儲能等大型發電設備，並配套相關輔助產品與現代製造服務，形成穩定而多元的收入結構。在業務模式上，哈爾濱電氣除設備銷售外，亦積極承接國內外電站項目的EPC工程及貿易業務，收入來源包括設備交付、工程建設服務及運維與現代製造服務。隨著海外市場持續拓展，公司產品已出口至亞洲、非洲、歐洲及美國等多個地區，近年海外業務增長尤為突出，成為推動整體業績的重要引擎。

根據2025年上半年中期業績報告，集團的產品與服務主要劃分為四大核心業務部門，形成「新能源轉型＋傳統電源升級」的雙輪驅動格局。其中，以新能源為主體的新型電力系統為最大收入來源，涵蓋煤電、水電、核電、氣電及儲能設備，期內實現收入約144.63億元人民幣，佔總收入64.3%，按年大幅增長50.54%，毛利率達16.84%，成為集團盈利的中流砥柱。清潔高效工業系統主要包括環保產品及工業石化設備，上半年收入約22.59億元，佔比10.1%，按年增長5.28%，毛利率為5.34%，表現穩健。綠色低碳驅動系統則聚焦於電動機及海洋裝備，期內收入約1.71億元，僅佔總收入0.8%，受項目節奏影響按年下滑65.87%，毛利率6.69%，雖然短期承壓，但由於基數較小，未來具備改善空間。

現代製造服務系統則涵蓋工程總承包、貿易、備件銷售及運維服務，上半年收入約53億元，佔比23.7%。其中，EPC業務按年增長13.52%，現代製造服務增長26.65%，為集團海外擴張與盈利穩定性提供有力支撐。整體而言，新型電力系統主導收入與增長動能，EPC業務釋放海外潛力，而綠色低碳板塊則有待進一步優化。從整體業績來看，哈爾濱電氣近年表現顯著改善。2024年全年收益按年增長高達193%，遠超行業平均約17%的增速，主要受惠於新訂單交付加快、營運效率提升及產品結構持續優化。中國內地對清潔及高效能源設備的需求持續上升，煤電升級改造、水電及核電項目穩步推進，同時海外EPC項目快速擴張，為公司帶來可觀的增量空間。展望未來，公司的中長期增長動力主要來自中國「十五五」規劃(2026–2030年)。該規劃預計將加大對控制型電源(包括煤電、水電及核電)的裝機需求，同時推動新能源轉型相關配套設備的發展。國家電網亦計劃在「十五五」期間投入約4萬億元用於基礎設施建設，較「十四五」期間增長約40%。相關投資將直接拉動電力設備需求，市場普遍認為該投資規模或超出此前預期，為行業龍頭帶來持續而穩定的訂單來源。

綜合來看，哈爾濱電氣的投資亮點主要體現在以下幾個方面。首先，核電訂單回暖構成重要催化因素。隨著國內核電建設節奏加快，核電設備需求有望顯著回升，進一步提升公司業績及市場份額。其次，國家電網的巨額基建投資將為公司帶來長期利好，有助提升傳統電源設備在保供體系中的戰略價值，並帶動煤、氣、水、核等相關訂單增長。第三，電力傳輸及分配價格潛在調整亦屬正面因素，若新一輪價格檢討出現上調，將有助改善公司收益結構並提升整體盈利能力。最後，全球清潔能源需求持續上升，亦為公司在儲能及相關設備領域帶來新的成長機遇。股價表現方面，哈爾濱電氣於上日收報20.12元，單日上升1.12元或5.89%。集團過去五年平均Beta值為0.92，系統性風險低於大市。股份52周高位為20.6元，低位為3.02元。自2025年8月29日至2026年1月23日，股價累計升幅達1.38倍，期間錄得約3.85億港元資金淨流入，其中大戶資金約4.7億元，散戶則淨流出約0.84億元，大戶與散戶資金流比率達5.6比1，反映機構投資者對公司前景高度看好，並成為推動股價的重要力量。

同期，大戶坐貨比率最高曾升至22.48%，最低一度回落至-7.46%，截至1月23日回升至3.22%，顯示大戶資金動力正逐步改善。市場目前有4位分析師覆蓋哈爾濱電氣，預期公司2026年及2027年全年收入分別達545億元及596.2億元人民幣，按年增長16.7%及9.4%；每股盈利預測為1.42元及1.83元人民幣，對應預測市盈率分別約11.9倍及9.3倍，明顯低於同業平均約59倍的水平，估值吸引力突出。分析師給予的目標價介乎19港元至26元，中位數為22.24元，按現價計仍具超過15%的上升空間。策略上，投資者可考慮於股價回調至20天線附近、約19.50元水平分段吸納，上望22元；只要股價未跌穿1月15日低位17.3元，則可繼續持有並跟進目標價水平。

資深證券分析師 (並非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。