韓股面對關稅 強者無懼

美國總統特朗普剛於周一宣布，韓國國會延誤批准雙方去年7月達成、10月確認的貿易協議，將對韓國輸往美國的汽車、木材、藥品及其他對等關稅產品加徵關稅，稅率從15%加到25%。然而，面對美國施壓，昨日韓國股市卻再創新高，韓國綜合指數高5,084點歷史新高，且收於全日最高位，反映市場認為特朗普的政治言論並不等於立即的政策衝擊。況且白宮尚未發出正式的行政命令，加上當前驅動韓國股市的核心是AI等科技產業的強勁需求，在高性能HBM(高頻寬記憶體)市場穩居龍頭地位的SK海力士股價及三星電子股價再創新高，分別再爆升8.7%及4.8%，這股力量成功壓過了對關稅的憂慮。

市場反應看似矛盾，關鍵邏輯卻在於市場普遍認為，關稅威脅更似是談判策略而非即時的經濟打擊。投資者觀察到美國政府有時會提出強硬立場後再調整甚至縮沙，即所謂TACO，尤其南韓已緊急派員赴美進行磋商，令市場預期有彎轉。

當前主導韓國股市的是AI半導體產業。AI伺服器對高頻寬記憶體(HBM)需求迫殷切，使韓國半導體巨頭成為直接受益者。這股由全球AI投資浪潮帶來的科技紅利，被認為足以抵銷潛在的關稅風險。當然，關稅影響並非均等。汽車、製藥等傳統產業預期將受到較大衝擊，昨日早市汽車板塊一度重挫，汽車股如現代、起亞股價早段曾一度重挫，分別跌4%及5%。然而，這些產業在當前以科技股為主引擎的韓國股市中權重相對有限，因此其負面表現被科技股的強勁漲幅所掩蓋。