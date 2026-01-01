高盛國際顧問委員會主席在亞洲金融論壇說了些甚麼？ 馬時亨上任貿發局主席後的第一個亞洲金融論壇，主題為「變局中協力，新局中多贏」的第十九屆亞洲金融論壇順利舉行。為期兩天，由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦，變局中新在何處？首天，論壇邀請了高盛國際顧問委員會主席兼葡萄牙前總理巴羅佐(José Manuel Barroso)，分享他對全球政治及經濟形勢變化及其對國際市場影響的見解。根據貿發局的新聞稿，這位同時是歐盟執委會前主席的講者在專題午餐會剖析目前歐洲乃至全球的宏觀經濟風險，分享各經濟體可如何透過協調與互補，共同應對未來的不確定性。根據網上資訊，Grok這樣總結這位重量級講者的發言：

「巴羅佐深入分析了歐洲及全球當前面臨的宏觀經濟風險，探討在不斷演變的國際格局下，各經濟體應如何促進協調與互補，以應對未來的不確定性。他分享對當前全球景觀及宏觀層面挑戰的洞見，強調在多極化世界中，面對保護主義、地緣政治變化及貿易重組，亞洲可借鏡歐洲經驗，強化經濟整合與跨境合作，並突出香港作為國際金融中心，在連結中國大陸、亞洲經濟體與全球市場方面的關鍵角色。Barroso亦提及歐洲正適應與美國關係從價值導向轉向利益導向的變化，並形容特朗普為『偉大的顛覆者』(Great Disruptor)，改變了政治與經濟語境。」

根據我的現場經驗，人工智能未能轉達一句金句、一份肯定，和一個商機——金句，不要低估歐洲；肯定，金融海嘯時總理溫家寶曾親口向當時擔任歐盟委員會主席的巴羅佐表明，中國對歐元有信心；商機，歐洲的創意不比美國輸蝕，創新產業欠的是風險投資。說過了，特朗普的門羅主義是防範中國。從委內瑞拉的石油出口到格陵蘭的西北航道，都是衝著中國而來。儘管防範的不再是歐洲，防範中國的時候卻影響了歐美關係。近年，地緣政治之下特區政府傾向在東盟與中東國家尋找商機。巴羅佐的發言啟發我們，歐美關係愈緊張，香港愈需要重新評估歐洲的商機。