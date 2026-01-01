原子習慣打造氫城未來

時近一月尾聲，新歲氣息仍餘韻猶存。每逢年初，不少人都會訂立新年目標，筆者與公司團隊亦不例外——早在去年底，我們已著手規劃今年的ESG工作藍圖。環境固然多變，計劃亦需調適，但於年初確立清晰方向與實踐路徑，並在年中定期檢視、修正，始終是團隊與公司穩步向前的關鍵。 人生規劃亦是如此。新年期間，我聆聽了全球暢銷書《原子習慣》作者James Clear的專訪。他在節目中重申的許多觀念，雖已見於書中，卻在新年伊始帶來溫故知新的啟發，讓我在帶領團隊訂立目標時更有章法。

James Clear 談及建立習慣與推動改變，有兩點尤其精闢：

第一，讓習慣變得有趣且容易；

第二，營造一個降低行動門檻的環境（例如他分享，有位女讀者為養成晨跑習慣，竟穿著跑步服睡覺，醒來便可無阻礙地出門）。 各位在元旦立下的目標，一月份是否仍堅持著？若動力已漸漸消褪，不妨回想這些簡單卻深刻的原則。 這也令我想到，無論是個人習慣的養成，或是社會對新能源認知與環保意識的建立，其核心邏輯其實是相通的。公司ESG團隊在今年的計劃中，推動下一代認識氫能這種高效而潔淨的能源，正是重點之一。為此，煤氣公司推出「煤氣綠火焰『氫』造城市設計比賽」，誠邀全港高小學生組隊參與，以創意模型描繪他們心中的未來氫能城市。

要讓氫能認知及應用成為一種「社會習慣」，我們也把原子習慣應用到這在元素週期表中最簡單、最輕的氫原子推廣上，致力讓過程變得生動有趣，把門檻降低。比賽將提供一系列免費課堂、動手工作坊及實地參觀，引導學生跳出課本框架，從建築、交通等實例中，理解氫能的原理與應用，共同想像低碳城市的未來。 賽事分兩階段進行：首階段入圍隊伍可參與綠氫實驗工作坊，親手透過電解水製氫，並參觀煤氣公司總部，了解能源企業的日常運作與氫能實際應用場景。晉級隊伍更有機會參與氫能模型車競賽，參觀機電工程署總部，深化能源科技與創新知識。為鼓勵學生全程投入，所有參賽費用均由煤氣公司全額資助。

比賽報名將於二月六日截止。 謹此誠邀全港小學師生把握最後機會，組隊參與這場屬於未來的對話。目標不應僅是年初的許願，更應是持續的行動。讓我們一起，以創意與實踐，點燃那束象徵智慧與永續的綠色火焰。