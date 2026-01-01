容許強積金置業有利經濟

包括筆者，民間一直有聲音要求強積金(MPF)可以用作買樓的首期。 1月16日立法會財務委員會特別會議上，黃國議員(選舉委員會)建議，放寬強積金用於置業，他說：「用於買樓都是投資，例如退休後可用逆按揭用樓養老，是否可以考慮適當放寬？」 新一屆立法會的任期剛開始，見到有多項積極利民的新景象。令市民感到正面的，是高官的反應比過去更積極和具體，財政司司長陳茂波對「提取強積金買自置物業」的建議表示將會考慮，回應：「強積金的初衷和政策目標，這是退休時提取的保障，提前提取做其他用途會否削弱退休的保障。當然黃國議員剛才提出提取強積金買自置物業後，供完自置物業後，其實都是退休保障。因為除了住之外，物業可以按揭給相關機構，每個月拿些錢出來用，有一定道理，我們會全面檢視。」

官員決定一個政策的確要考慮很多因素，很多時需要留有餘地。但市民是十分渴望政府的回應，起碼可以反映到官員的價值觀和立場，這點在凝聚民心上許多時比政府如何決定更加重要。筆者覺得這方面官員似乎有了進步。 每個投資工具都有其特性、優點和缺點。 過去一年，強積金整體淨回報16.5%，且連續3年錄得正回報。根據CCL，樓價由去年3月谷底至今回升了7.2%。去年全年計則只是升了4.6%，但在2010年至2016年樓價上升就較多時候是遠高於強積金的表現了(詳見圖表)。

樓價為何有時成為較高升值的投資工具？是因為可以平衡到通脹，樓宇本身就是一個充滿不同材料的產品，通脹上升最終會反映在建築成本上。 如果撇除炒賣因素，樓市隨通脹上升，絕對是一件好事，這樣才能保障到市民的財富。 股票市場當然有個別例子，賺錢的幅度不少時候也勝過地產！但股票也有其慘淡收場的一面！強積金始終是一個長期投資，需要穩定增長，房地產在這方面有較佳的表現。 何況買樓無論投資處境如何，最後的結果仍是供滿樓，這有兩大好處：第一可以保障到居住上的安居樂業；第二是一個可兌現的資產，現契樓可以兌現金錢，也應該足以應付到安老、危疾的需要。

不少提倡強積金支付首期的建議都是提倡只將部份強積金去支付首期，這樣會令市民投資更加組合化，市民的保險應該會更大。 強積金可以用作買樓的首期，也令市民財富分配得更佳，不會令強積金過分集中在股票市場。而回到普羅大眾的房地產，可能會較多小業主可以受惠。 很多保險的成份都是美資，將部分強積金注入房地產，既可以防止美國金融市場的不穩定，又可以是一個內循環！資金能夠多讓真正港人享用，而且更能在市場裏面繼續循環運作。

現時全港有15萬人的強積金累計結餘超過100萬元，其中約2萬人為40歲以下。讓強積金作買樓首期，將對市場及香港內部經濟產生良性效益。