精英匯教育龍頭強勢崛起 業績股價雙升的戰略機遇

港股今年「炒股不炒市」，教育板塊中的潛力股正迎來關鍵轉折點。最新公告顯示，精英匯(1775)截至2025年11月底止4個月，錄得股東應佔未經審核綜合溢利約300萬元，相較去年同期的虧損，成功實現「轉虧為盈」。此一重大轉折絕非偶然，顯然是集團前瞻性戰略布局進入收成期的明確信號，拉升業績與估值雙輪驅動。 業績大翻身，戰略投入迎來成果 精英匯盈利能力的強勁復甦，主要動力來自兩大引擎：合作院校國際課程報讀人數顯著攀升，以及輔助教育服務與產品收益激增。這印證香港境內外市場對優質國際教育及升學服務的旺盛需求正持續釋放。集團去年投入三大關鍵項目，包括：大幅擴充頂尖教學與行政團隊以提升教育品質；重金研發專屬國際課程及教材以鞏固學術優勢；以及加大境外市場品牌推廣力度。當前，集團管理層的戰略部署已轉化為核心競爭力，推動業績強勁反彈，正式步入成果收成期。

戰略布局深化，元朗校區擴張奠下增長基石 業績起飛的同時，精英匯的戰略藍圖也持續拓展。近期啟動的元朗新校舍擴建計劃，是其布局國際教育賽道的重要一步。此舉不但可提供更優質的國際化教學環境，更將顯著提升整體招生規模與服務承載力，為滿足市場對頂尖教育資源的殷切需求鋪平道路。這項基礎設施投資，無疑為集團國際教育業務的長遠增長奠定堅實根基。 國際教育強勁，增長引擎持續發力 值得關注的是，精英匯的內地學校服務業務展現出驚人爆發力。根據年報數據，截至2025年7月底的財政年度，來自境外辦學團體、學校及機構的教育服務收益勁升約58.9%，由去年約1,650萬港元增至約2,630萬港元。本次公告再次印證內地市場對國際課程的旺盛需求。數據與消息相互呼應，顯示該業務板塊是一項具持續擴張潛力的核心增長引擎，推動整體業績上行。

股價進入強勢周期 隨著戰略轉型成效逐步顯現、合作項目加速落地，市場對其中長期增長潛力的信心不斷升溫。股價自去年啟動升勢以來，52周股價累計升逾一倍，強勢格局確立。技術走勢方面，該股上周出現關鍵的「黃金交叉」買入信號，配合成交量放大及股價突破10日線，技術面與基本面形成強勁共振，後市表現值得期待。 綜觀全局，精英匯當前的戰略布局正推動其業績與股價同步進入高速增長軌道。對於關注產業長期發展與企業核心價值的投資者而言，當下或是審視並把握其產業化紅利的理想時機。在特區政府大力發展香港成為國際教育樞紐及國際化課程熱潮的雙重推動下，教育服務結構正朝高毛利業務發展，預計將持續提升整體盈利水平，支持未來盈利的持續增長及更高估值空間。