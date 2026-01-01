騰訊加強雲計算部署 股價料正面反應

騰訊雲合作夥伴大會日前在海南三亞召開，過去一年，騰訊雲攜手超11,000家合作夥伴，持續深耕產業智能化，合作夥伴公有雲收入繼續保持兩位數增速，AI及SaaS產品相關訂單翻倍增長，AI大模型產品兩年內增長超過50倍，收入規模和質量不斷提升。同時，出海業務同比增長30%，成為合作夥伴業務發展的重要增長引擎。面對傳統雲計算市場激烈的價格戰，以及AI浪潮下的挑戰，騰訊雲攜手合作夥伴，共同推動收入規模增長和產業生態健康度提升。收入方面，合作夥伴公有雲收入實現同比兩位數增長，保持行業領先，同時中腰部以上的客戶數，也實現了同比兩位數增長。

隨騰訊雲加大對自研產品的投入，PaaS和SaaS產品的收入增速，顯著高於IaaS，尤其是AI和出海，已經成為夥伴業務發展的重要增長引擎。近兩年來自大模型產品的收入增長50倍，騰訊地圖旺店、CodeBuddy等SaaS產品，也實現了多倍數增長，合作夥伴的出海收入過去一年也強勁增長30%。騰訊混元累計服務過150家企業客戶，涵蓋遊戲製作、電商宣傳、影視特效、廣告營銷、社交媒體內容創作及3D打印等領域。AI開發與應用方面，騰訊雲智能體開發平台也持續迭代升級，文檔多模態理解、工作流、Multi-agent、知識圖譜等核心能力業界領先，未來還將通過與騰訊雲產品聯動、與夥伴共建行業解決方案和智能應用，推動AI智能體向千行百業覆蓋。