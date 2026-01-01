日前，馬斯克與印度創業家Nikhil Kamath對話，一共有3個重點： 一，美國高達38萬億美元的巨額債務，只能AI和機器人技術去解決。 二，這嚴格不算是解決方法，只算是因AI和機械人而產生的自然結果，也即是因生產力增長而引致通縮。因此，通縮可以對沖債務引致的潛在通脹，美債問題因而也就自然消失了。 三，人類將進入高收入年代，在未來10年至20年間，工作將成為人類的選項，即可自由選擇工作，或不工作。 因生產力增加而陷入通縮，並非沒有過先例，例如說，美國在十九世紀末期，便出現了持續十幾年的通縮，但同時有著很不錯的經濟增長。只不過，當時美國實行金本位制度，而現在美國則是法幣(fiat money)，法幣而通縮，暫時史上從未出現過，但這並非不可能發生。

事實上，現時中國就是同時出現了經濟增長和通貨收縮，這正是從來沒有過的現象，究其原因，正是應驗了馬斯克的說法：因生產力增加而出現了通縮。 不過，中國現時的生產增加和通縮，並非由於AI和機器人，嗯，精確點說，應說是並非是馬斯克概念中的AI和機器人，而是比較原始的版本。 這十幾年來，中國是透過極度精細的分工，把生產成本壓至最低，從而提升了生產力，這就是通縮的來源。 毫無疑問，AI和機器人把分工的精細度從不可能變成了可能，但這只是極度簡單的的AI，是實用性的、生產專用的，並非LLM大型語言模型。這正如生產性的機器人，也只是以前機械臂之類的升級版，距離人型機器人的程度，還相差很遠很遠，但已足夠令到中國的生產力有著質的飛躍，從而產生了近年的通縮。

當然了，中國通縮的最大原因，還是因為它的一萬億美元貿易順差，以及它的去槓桿化……要知道，通脹是很容易的，人人都可做到，但通縮，則必須要有底氣，方才做到。 或許可以這樣說：如果中國在AI和機器人的效應還未出現，已獨一無二地出現了通縮，在未來AI和機器人普及了之後，又將會如何呢？