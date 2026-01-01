AI新股熱潮啟示 港股迎「硬科技」新機遇？

近期，以稀宇科技Minimax(100)、智譜(2513)等為代表的「AI六小虎」，以及天數智芯(9903)等「國產GPU四小龍」相繼掛牌，掀起上市熱潮，為香港新股市場注入新活力。這究竟是短暫炒作，還是可持續的產業趨勢？我們認為，這批硬科技企業的湧現，是理解中國科技自主化浪潮與港股投資新地圖的關鍵，值得投資者深入剖析。 這股熱潮的背後，是國家對「科技自主可控」的戰略決心。在地緣政治博弈下，從半導體到AI大模型均被視為核心資產。政策扶持為硬科技企業創造了成長土壤，而香港的國際金融中心地位，則為它們提供了對接全球資本的理想平台，為港股注入了有別於傳統經濟的新血液。

與成熟的互聯網平台不同，多數「AI小虎」及「GPU小龍」仍處於高投入、長周期的研發階段，盈利模式尚在探索，使其估值面臨挑戰：一方面市場因其稀缺性給予高溢價，另一方面若商業化不及預期，則易面臨估值與業績的雙重打擊。因此，傳統市盈率(PE)指標參考性有限，投資者需更關注技術壁壘、訂單質量與研發管線等基本面因素。 面對新浪潮，我們建議投資者可採用「核心-衛星」的配置思路： ——核心配置： 應將大部分資金布局於產業鏈中確定性最高的「賣水者」，即提供雲服務與算力基建的互聯網巨頭。

——衛星策略： 則是以較小比例的資金，選擇性參與高潛力標的新股。在選擇時，我們建議可重點關注兩類企業： 第一，專注於特定應用場景的晶片設計公司。與其在通用GPU領域與國際巨頭直接競爭，那些為自動駕駛、邊緣計算或特定AI推理任務開發專用晶片(ASIC)的公司，更有可能通過差異化建立起護城河。 第二，已獲取明確商業合同或政府採購訂單的企業。這類公司已初步驗證其技術與市場接納度，相比純粹「講故事」的初創企業，其商業化路徑更為清晰，降低了部分不確定性風險。

機遇背後，風險同樣不容忽視。第一，技術路徑不確定；第二，商業化落地困難；第三，地緣政治風險；及第四，估值泡沫風險。IPO熱潮後情緒降溫或早期投資者解禁，均可能帶來股價壓力。 總括而言，「AI小虎」和「GPU小龍」的上市潮是港股擁抱硬科技的重要標誌。我們認為，與其盲目追逐所有熱點，不如構建一個以「雲基建巨頭」為核心、精選「特定應用晶片」或「訂單已落地」的硬科技新股為衛星的組合配置。通過這種主次分明、風險可控的布局，方能更穩健地駕馭這股波瀾壯闊的硬科技新浪潮。

陳慶煒目前負責總覽老虎證券(香港)資管投資決策、投研框架搭建、投研策略分析與交易執行，在管與諮詢的資產規模超過10億美元，產品涵蓋基金與全權委託專戶。他擁有15年以上的全球二級市場資管交易經驗，擅長自上而下的全球大類資產配置，以及熟練運用期權、期貨等衍生品工具，有效降低投資組合的風險，提升風險調整後收益。陳慶煒為證監會持牌人士(BUP836)，並保證上述觀點均為其真實看法。投資涉及風險，過往表現並不預示未來表現，投資者應考慮自身的風險承受能力和財務狀況，並留意相關風險揭露。相關內容屬個人意見，不代表老虎證券立場。