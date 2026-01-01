優質基石助陣業績快速增長 卓正醫療值得長期布局

2026年開年，港股醫療板塊率先開啟估值修復行情，恒生醫療保健指數年初至1月23日累計漲幅超10%，顯著跑贏恒生指數。在此背景下，正在港股招股的卓正醫療(2677)，憑藉清晰的業務佈局、持續改善的盈利表現及數字化賦能優勢，成為市場關注的焦點，具備較高的投資價值，值得積極關注。
此次IPO，卓正醫療成功引入了優質的基石投資陣容，其中包括多家騰訊系上市公司微盟集團、手回集團以及庫洛遊戲組成的Health Vision Hong Kong Limited、醫學檢驗龍頭機構金域醫學、內地AI與大數據頭部企業明略科技以及國內新能源汽車頭部企業小鵬汽車創始人何小鵬持股的Galaxy Dynasty Limited，匯聚跨領域戰略資本，為卓正醫療IPO加碼賦能。這批優質機構不僅為該公司注入了充裕的資金活水，更將帶來豐富的產業資源與行業賦能，為其後續市場拓展、國際化戰略佈局築牢堅實根基，進一步強化該公司在行業內的綜合競爭優勢與核心影響力。
卓正醫療是中國知名私立中高端綜合醫療服務企業，該公司構築了強大的用戶粘性，患者群體規模與忠誠度持續提升。數據顯示，2022年至2024年，該公司位於中國的醫療服務機構接受服務的患者總數從16.24萬人增至24.25萬人，在其醫療服務機構及線上醫療服務平台的付費患者就診總人次從52.98萬增至90.58萬；2025年首八個月，兩項指標分別達21.22萬人、64.21萬人次，延續增長勢頭。同時，該公司患者回頭率的持續攀升，從2022年的75.7%逐步提升至2025年首八個月的82.7%，彰顯該公司服務模式及其口碑的市場認可度。
依託優質客群，卓正醫療業績實現快速增長，盈利質量持續優化，總收入從2022年的人民幣4.73億元穩步增長至2024年的人民幣9.59億元，複合年增長率高達42.3%。盈利方面，公司於2024年成功實現扭虧為盈，淨利潤為人民幣8,022萬元；2025年首八個月，公司淨利潤維持穩定水平，達人民幣8,321萬元。根據招股書披露，2025年全年，公司預計淨利潤約人民幣1.3億元(約1.44億港元)，盈利能力持續增強。
此外，卓正醫療積極布局人工智能技術與醫療服務的深度融合，構築差異化競爭優勢。就患者預約排程而言，該公司的人工智能助理能夠評估患者的醫療需求是否與適當的科室或醫生的專長一致。同時，該公司還使用人工智能技術自動匯整及合成醫療記錄及健康檢查報告的數據，並生成主要患者信息匯總，此外，該公司的人工智能助理亦能夠驗證預付費套餐權益，提高了運營效率和患者體驗。
綜合來看，卓正醫療作為中高端醫療服務領域的頭部企業，擁有高粘性的客戶群體、持續改善的盈利表現及領先的數字化能力，疊加行業高增長紅利與港股醫療板塊估值修復機遇，未來增長空間巨大，值得投資者長期布局。