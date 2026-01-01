優質基石助陣業績快速增長 卓正醫療值得長期布局

2026年開年，港股醫療板塊率先開啟估值修復行情，恒生醫療保健指數年初至1月23日累計漲幅超10%，顯著跑贏恒生指數。在此背景下，正在港股招股的卓正醫療(2677)，憑藉清晰的業務佈局、持續改善的盈利表現及數字化賦能優勢，成為市場關注的焦點，具備較高的投資價值，值得積極關注。

此次IPO，卓正醫療成功引入了優質的基石投資陣容，其中包括多家騰訊系上市公司微盟集團、手回集團以及庫洛遊戲組成的Health Vision Hong Kong Limited、醫學檢驗龍頭機構金域醫學、內地AI與大數據頭部企業明略科技以及國內新能源汽車頭部企業小鵬汽車創始人何小鵬持股的Galaxy Dynasty Limited，匯聚跨領域戰略資本，為卓正醫療IPO加碼賦能。這批優質機構不僅為該公司注入了充裕的資金活水，更將帶來豐富的產業資源與行業賦能，為其後續市場拓展、國際化戰略佈局築牢堅實根基，進一步強化該公司在行業內的綜合競爭優勢與核心影響力。