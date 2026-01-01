BLACKPINK、街頭小食與流行文化的連鎖經濟效應

上周末，BLACKPINK在啟德體育館舉辦了3場座無虛席的演唱會，再次掀起了一股全球流行音樂的熱潮。最大的驚喜並非華麗的舞台設計或精湛的舞蹈編排，而是Rosé在舞台上享用香港經典地道街頭小食的行為。她連續三晚品嚐了雞蛋仔、港式奶茶和咖喱魚蛋，每一次都引起網絡上的熱議，歌迷們也紛紛仿效，期待第二天能品嚐同樣的美味。Rosé的吃播瞬間成為BLACKPINK在港期間的最大亮點，歌迷們都在猜測她晚上會吃什麼。 隨之而來的是幾乎沒人預料到的文化與經濟連鎖效應。社交媒體充斥著「Rosé喝的那杯奶茶在哪裏有賣？」的詢問，這無疑為香港的街頭小食攤帶來了巨大的需求。啟德附近一個小食檔因為Rosé曾經品嚐過的雞蛋仔而人氣暴漲。蘭芳園則在隔天就發現韓國遊客明顯增加，店方形容這種曝光「既令人興奮又意義非凡」，對於與香港文化身份緊密相連的品牌來說尤其珍貴。這不僅提升了週末的生意，更在未來的遊客心中播下種子，他們很可能會將「正宗港式奶茶」或「一口雞蛋仔」列入下次來港的行程check list。

這種反應正好說明了為何國際巨星的一個隨意舉動，對香港的文化與經濟能創造如此巨大的價值。當Rosé在台上享用咖喱魚蛋時，那不僅是娛樂，更是香港飲食文化的一次免費全球宣傳，把香港的美食推向世界。大部分本地品牌根本無法承擔這種規模的宣傳，卻因為一位巨星選擇「在這裡享用日常小食」，瞬間獲得了全球的關注。類似的現象並非香港獨有，甚至有鳳梨酥品牌在Rosé品嚐其產品後，注意到消費者對其產品的興趣激增，隨後公開感謝了她。這證明了舞台上的短暫亮相可以轉化為現實世界的需求。

這也提醒我們，為何「軟資產」對一座城市及其經濟至關重要。硬資產如基建和稅務優惠或許能吸引企業，但軟資產塑造的是「渴望」：渴望來訪、渴望停留、渴望消費、渴望再來。一座城市的文化身份、飲食傳統、街頭生活與情感共鳴，正是構成其最具說服力的世界敘事。這些無形特質創造出忠誠、好奇和好感，驅動旅遊，提升全球知名度並增強競爭力。當國際藝人在舞台上讚賞香港小食時，她其實在強化一個訊息：這座城市擁有獨特、充滿活力且富有體驗的東西可供遊客探索。在遊客越來越追求「體驗」而非單純地標識的時代，軟性資產往往決定一座城市的成功與否。

除了文化影響，演唱會本身也帶來即時的旅遊經濟效益。數以千計的歌迷專程獨飛到香港欣賞演出，啟德周邊的商店生意在周末增長約三成。酒店、餐廳、商場和公共交通都明顯感受到需求激增，這成為香港在疫情後多年低迷彌補的強心針。眾所周知，K-pop歌迷以跨境追星著稱，很多人會順道延長行程，將消費從體育場擴散到街坊小店，進一步帶動整個城市的經濟乘數效應。 這種情況讓每場演唱會都帶上鮮明的「本地印記」。在線觀看的國際歌迷以及親臨現場的觀眾都能立刻感受到香港的演出與首爾或曼谷的演出截然不同。Rosé的小食選擇將香港的特色融入活動中，鼓勵遊客去探索台上出現的咖啡店、小食檔和街區。這種更深的參與感產生了乘數效應，讓經濟的好處遍及全城。

與Taylor Swift的「Eras Tour」相比，其意義更為明顯。據估計，Taylor Swift的巡演為全球經濟帶來550至850億美元的影響，而彭博經濟研究所預計單是美國GDP便增加43億美元。她的歌迷每次平均消費達到1,300至2,000美元，經濟效應可與大型體育賽事媲美。香港學者曾指出，當地的「超級三月」活動(如七人欖球賽、Art Basel)雖然有推動經濟，但沒有一個活動能與「Taylor Swift效應」相提並論，即大量高消費的歌迷專程來只為看她的演出。 在全球爭奪注意力的時代，這類真實的文化活動彌足珍貴。它提醒我們，香港最強大的優勢在於充滿活力的街頭、豐富的飲食文化以及獨特的東西方交融身份，這些特質在全球依然極具吸引力。一位巨星喝一口港式奶茶後嘴角上揚，雖然看似微不足道，但卻傳遞出強烈的訊息：香港的文化依然能在全球產生共鳴。當BLACKPINK不僅選擇在這裡演出，還選擇在這裡品嚐美食，她們所帶動的不只是週末的經濟活動，更是在一點一滴地書寫著香港的故事，將每一塊雞蛋仔、一杯奶茶和一份咖喱魚蛋的時刻，都變得別具意義。