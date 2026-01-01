新東方：教育業務復甦與增長潛力分析

新東方(9901)的主要業務涵蓋多個教育服務領域，包括K9素質教育、高中學術輔導及海外考試培訓等。根據報告，K9業務和新教育業務的收入佔比顯著，K9業務預計將於短期內回升，多項新業務佔總收入比例持續上升。集團的亮點在於其教育板塊的穩健增長，將受惠於行業的結構性調整及公司在效率和成本控制方面的改進。短期內，集團仍會受到海外考試業務恢復和國內市場需求增長的推動；中期則受益於政策環境的穩定及企業擴展的潛力。以上因素使新東方具備良好的增長前景。

新東方的多項看好因素主要集中在持續增長的收入、增強的盈利能力及穩定的市場需求。首先，該公司的K9素質教育和高中學術輔導業務在需求回暖的情況下，預計將在短期內實現顯著增長，尤其是隨著內地教育市場競爭的結構性調整，優質教育資源的需求持續上升。其次，海外考試培訓及諮詢業務的穩定發展，儘管面臨地緣政治及簽證限制的挑戰，但通過拓展至亞洲其他目的地及創新課程計劃，新東方的海外業務潛力依然可期。這種多元化的業務模式有助於降低單一市場風險，平衡整體營收結構。另外，集團在成本控制及運營效率方面的改進，使非學科業務的盈利能力得以提升。通過精簡人力資源和優化業務流程，預計將進一步提高毛利率，從而增強整體財務穩定性。在股東回報方面，積極的股份回購計劃及股息支付也展現了其對股東利益的重視，增強投資者信心。

截至2025年5月31日的財年，以及2026財年第二季度更新，集團整體盈利狀況均正在改善中。2025財年總收入49億美元，淨收入3.72億美元，較2024財年增長。營運效率提升，Non-GAAP營運邊際利潤逐步擴張，至2026第二季達7.5%，增長470基點，主要是受惠於成本優化和槓桿效應。流動性得到改善，短期資產52億美元超過負債33億美元，現金及等價物18.43億美元。資本結構健康，債務低，其中的利息費用僅31.1萬美元，無明顯槓桿風險。因此，股價走勢明顯是受到業績支持所帶動而向好。

對新東方的未來前景樂觀，預測2026財年收入增速5%至10%，第二季度不低於9%，全年收入54.13億美元，同比增長10.5%，調整後營運利潤6.17億美元，歸母淨利潤4.28億美元，每股盈利0.32美元；2026 財年全年淨營收預期上調至52.92億至54.88億美元，同比增長8%至12%；2027-2028 財年收入分別增長13.4%/12.0%，淨利潤增長 15.1%/23.5%，調整後每股盈利0.36/0.45 美元；2025 財年2季度教育服務及文旅業務收入預計增長28%至8.7億美元，其中，出國備考+諮詢增長20%、大學生成人增長34%、高中增長20%、新業務增長45%。

新東方股價於去年8月曾急跌至34.2元水平後，逐步企穩在50天線之上，並成功升破50天線，開始形成一浪高於一浪的走勢，更見上升動力逐步轉強。股價一度升上去年10月底時見47.84元後曾作出回調，其後股價一度跌返39元水平，剛好回調了整個自去年8月開始形成的升勢總升幅的61.8%。雖然股價曾跌返39.02元的支持但未有跌穿，反而由低位反彈，並再度升破50天線。股價曾升返46.96元後無功而還，但只返回50天線的支持後企穩。預期股價有望作出進一步的上升，並暫時會以前頂約47.8元作為首個目標。投資者如果在低位買入，可以上望市場目標價52元。至於短期股價反彈，當股價升上48元以上時會較為反覆，投資者宜監視股價，只要股價未有失守50天線約42.7元，暫時毋須沽出止蝕，並繼續上望48元至50元之間的目標水平。

資深證券分析師 (並非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。