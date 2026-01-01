新盤三連漲 六年最旺 今年劍指22年新高

2026年伊始，香港一手樓市延續火熱走勢。回顧2025年一手私宅市場實現「三連漲」，交出六年來最亮眼的成績，隨著多個利好因素加持，2026年更有望沖擊22年來成交巔峰。
本行綜合土地註冊處數據，2025年全港一手私宅買賣登記錄得19,950宗，按年升23%，創近六年高；成交總值2,234.06億元，按年增9%，為四年最多。值得留意的是，每宗平均售價1,119.83萬元，按年跌11.8%至六年新低，主因是期內以細價樓主導之故，而整體表現「量增價穩」印證剛性需求的穩健基礎。
從樓價分層來看，市場呈「高低兩極齊發力」的特徵。400萬元或以下細價物業受100元印花稅帶動，登記2,134宗，按年激增72%；1億元以上豪宅登記179宗，按年升57%，豪宅與剛性上車需求形成雙線突破。
主力成交的401萬至600萬元組別表現尤其亮眼，登記7,376宗，按年大升56%，佔比最大。而1,201萬至2,000萬元、2,001萬至5,000萬元的中高價組別分別跌22%及微跌5%，反映去年換樓市場復蘇暫時仍較緩慢。
樓盤銷售方面，SIERRA SEA系列以兩期總登記1,536宗成為「新盤王」；日出康城12期C、朗天峰分列二三位。均價上，揚海約4,188萬元居高價代表，意嵐約394萬元則成細價暢銷之選。
展望2026年，經濟復甦、股市暢旺、息口低企的三大利好疊加，內地資金流入及「新香港人」置業需求釋放，將進一步激活市場。近期大型新盤開售屢屢即日沽清，預示市場熱度延續。
筆者初步預測，2026年一手私宅登記量或再漲10%至2.2萬宗，實現四年連升並創2005年以來的22年新高；成交金額料增近15%至2,560億元，挑戰歷史新高。剛性需求與市場環境優化，將共同推動2026年樓市出現新一輪上升浪。