新盤三連漲 六年最旺 今年劍指22年新高

2026年一手私宅登記量預測再漲10%至2.2萬宗，實現四年連升。(資料圖片)

2026年伊始，香港一手樓市延續火熱走勢。回顧2025年一手私宅市場實現「三連漲」，交出六年來最亮眼的成績，隨著多個利好因素加持，2026年更有望沖擊22年來成交巔峰。

本行綜合土地註冊處數據，2025年全港一手私宅買賣登記錄得19,950宗，按年升23%，創近六年高；成交總值2,234.06億元，按年增9%，為四年最多。值得留意的是，每宗平均售價1,119.83萬元，按年跌11.8%至六年新低，主因是期內以細價樓主導之故，而整體表現「量增價穩」印證剛性需求的穩健基礎。

從樓價分層來看，市場呈「高低兩極齊發力」的特徵。400萬元或以下細價物業受100元印花稅帶動，登記2,134宗，按年激增72%；1億元以上豪宅登記179宗，按年升57%，豪宅與剛性上車需求形成雙線突破。