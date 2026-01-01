強人仔支撐港股 惟慎防外圍拖累

港股期結前夕大升近700點，創近4年半高位，但科指升幅仍然落後，反映risk attetide未必如想像中高，過往由科技股帶動的升浪暫不復見。 恒生指數目前日線及月線RSI(相對強弱指數)分別均呈超買，尚欠周線未超買，後市升得愈急，回調幅度及速度可以更大更快。筆者波動行走，保持輕身上路。 港股表現不錯的原因之一是人民幣走強。上周五(23日)人民幣中間價逾32個月以來首次升穿「七算」後，在岸價(CNY)和離岸價(CNH)近日均觸及6.95兌一美元。某程度上是一個game changer，雖然內地最新宏觀數據顯示經濟動能仍有較大改善空間，中國人民銀行亦暗示貨幣政策有放寬空間，但人民幣升勢反而加速。這個一個好強的signal——即人行容許人民幣再升值。強人仔效應對港股的影響，相信本欄讀者見我寫不少次。

畢竟，香港掛牌企業以中資主導，業務收益絕大部分源自中國市場，當中收入來自中國內地佔總額比例超過五成企業數目逾1,500家，而內地業務佔比九成或以上的亦有1,190家，共涉及營業額逾25萬億元，差不多是港股市值一半。假如人民幣年內維持相對強勢，恒指對比美股和日股絕對有優勢。 人民幣升值亦來自美元自身轉弱。年初以來，由美國對委內瑞拉的「所作所為」進一步推高地緣政治風險開始，到美國司法部對powell展開刑事調查，加上特朗普對伊朗的態度，進一步打擊美元表現。美元作為避險貨幣的傳統地位甚更直白一點的「霸主地位」再度受到考驗。

其次，內地去年全年錄得接近1.2萬億美元貿易順差，創歷史新高。內地出口商亦明顯加快將手中美元兌換成人民幣，12月淨結匯飆升至近千億美元，同樣刷新紀錄，反映市場匯率預期進一步轉向升值，龐大貿易順差亦足以抵銷企業出海及息差導致的資金外流壓力。但要小心農曆新年後，結匯減少的影響。 長線而言，以市帳率(PB)為例，全球多個主要基準指數最新估值普遍已處10年峰值，恒指市帳率約1.78倍，僅稍高於10年中位數，且與2021年的2.35倍尚有大段距離。現價似乎仍未充分反映其內部價值。在人民幣趨升和估值相對低下，即使外圍市況一旦回調，所受影響預料也會減輕。