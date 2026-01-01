港式鮑士民效應：巴士安全帶新法例的意外風險

經濟分析，強制安全帶有可能增加意外的傷忙風險嗎？ 說過了，沒有強制安全帶法例的美國新罕布什爾州的車禍死亡率偏低。先請Grok跟大家重溫背後的經濟解釋： 「經濟學上的『鮑士民效應』指出，當人們感受到安全措施(如強制繫安全帶)降低了自身傷亡風險時，會傾向採取更冒險的駕駛行為，例如超速、跟車太近或不禮讓行人。這可能導致事故總數上升，雖然每起事故中駕駛員的死亡率下降，但行人、騎士等非乘員的傷亡可能增加，甚至在某些情況下抵銷部分甚至全部的安全效益。」

再跟大家分享一個芝大的小秘密。讀研究院時上過鮑士民(Sam Peltzman)的課，因他而命名的「鮑士民效應」我當然滾瓜爛熟。我更熟悉的另一位老師李維特(Steve Levitt)，卻唱反調認為「鮑士民效應」雖然邏輯井然，但實際上抵銷部分往往比不上安全帶本身的安全效益。是的，風險一減一加的淨效應，「鮑士民效應」主要是個實證問題。 現實世界裏的香港，卻啟發了我提出以下「港式鮑士民效應」：解除安全帶以至㩒鐘落車都是需要時間的，強制安全帶後巴士停站落客的時間只會有增無減，導致交通擠塞惡化。準備落車或只搭一兩個站的短途客，為避免巨額罰款會合法地鋌而走險，選擇不用佩戴安全帶的企位，而偏偏運輸署過去十多年巴士意外數據顯示，重傷乘客中企位客佔59%，死亡者中企位客更佔逾七成。換句話，當坐位不佩戴安全帶的成本因巨額罰款而急升，其替代行為不一定是安全坐定定戴安全帶，而可以是冒險企定定唔戴安全帶，特別是乘客準備落車前。於是，當相對高危的企位反要不用強制安全帶，而巴士安全帶新法導致埋站前的企位乘客增加，這時發生意外的傷亡風險是有增無減的。

類似的好心做壞事，近年經典例子是一次又一次大加煙稅後，吸食完稅煙的替代行為並非戒煙，而是吸食來歷不明風險更高的私煙。熟讀經濟學(靈活運用需求定律)，再補充一些貼地市場經驗(識別市場上消費者最有可能選擇的替代)，保障市民安全和健康的政策都會更具成本效益。