Netflix也在玩命？

美國攀岩專家Alex Honnold，於上個星期日成功徒手攀登台北101大樓，引來不少批評，指他拿生命作賭注，實在不值得云云。即時想起王維基的名句：「係你用你廢柴嘅諗法，去估量我呢個咁勁嘅人」。Honnold在沒有安全繩和保護裝備下徒手攀樓，看似驚險萬分，但事實上，他的雙手就是最可靠的「安全裝置」。攀登前，他早已進行大量針對性握力訓練，例如徒手抓住直立的金屬柱做引體上升，單靠手指拉單槓等。更關鍵的是，他先前已多次以繩索在101大樓反覆練習路線。換言之，這絕非一時衝動，而是經過縝密風險評估後的行動。

國家地理頻道有套紀錄片《赤手登峰》，完整記錄他2017年徒手攀上酋長岩的壯舉。相較之下，酋長岩的難度遠高於101大樓。該片也深入探討他對徒手攀爬的理解：他並非那種盲目追求極限，直到出事才罷休的人。常人之所以覺得危險，是因為沒有把握，所以不敢去做，對吧？但Honnold面對危險，卻選擇不斷練習，直到把恐懼擴展成舒適圈。這就是他與常人處理危險的根本差異。

有趣的是，是次負責直播攀爬壯舉的Netflix(NFLX)，近期同樣深陷「冒險」爭議。市場質疑其收購華納兄弟探索(WBD)過於冒險，導致股價持續低迷。去年12月，Netflix原擬以827億美元並以股票加現金方式，收購WBD旗下的電影電視製作部門、內容資料庫及HBO Max串流平台等資產。可是，由於派拉蒙中途搞局，加上股價下跌削弱了股票支付的吸引力，最後改為全現金交易。市場不看好，一來Netflix需要舉債或動用龐大現金儲備，財務壓力勢必加劇；二來，歐美監管機構可能基於反壟斷考慮而否決交易；三來，WBD索旗下資產龐雜，當中包括HBO、CNN、DC、TBS等，收購後的大規模整合恐引發裁員、文化衝突與內容策略混亂；最後是競爭壓力。派拉蒙以每股30美元，即總價1,084億美元的全現金方案爭奪WBD全部資產。雖然已遭對方的董事會拒絕，但仍不死心透過訴訟與股東遊說步步進逼。