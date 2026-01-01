Pokemon卡作為產業

日本媒體報導，JR秋葉原站有一家叫「トレカモール秋葉原1号店」，是買賣交易卡的中心。近年中國人常到那裏，大量買賣Pokemon卡，透過這過程，就可把本來在內地的人民幣，變成在國外的日圓，從而達到走資/洗黑錢的目的。 查實這些交易卡並不止是Pokemon卡，更不止在日本，在美國、在中國都有，其中包括了體育球星卡、遊戲卡、日本動漫卡、美國動漫卡、美國影視卡、中國的IP卡如哪吒/王者榮耀等等，轉售者每人可套現一百萬日圓。 交易卡炒賣已有多年，但是近年卻炒得熾熱，是一門在風口中的產業。單單哪吒卡，一年的交易額已超過一億元，一張稀有的卡牌，可以炒到幾百萬美元一張，有人笑說，就是連卡的本尊主人翁，也買不起一張自己的限定卡。

半年前，鍾培生已投身這門新興產業，在他家聊天時，他總是一邊數卡，一邊談，沒停過手。據他說，這門生意很賺錢，月回報率可以有兩三成，但一定要親力親為，所以是辛苦錢，皆因開箱時必須自己親手，否則員工會偷掉最貴重的卡，一張的價值已可抵上一整盒。 正因如此，他決定搞交易中心：把商場一整層分租給個體戶，企圖在香港複製「トレカモール秋葉原1号店」。只可惜，這門生意是他的，我無份。 宏觀地看問題：為何交易卡大有市場呢？

查實收藏品向來有市場，問題只在於，究竟炒作哪種收藏品？是古董、現代畫、機械超跑、金筆、手錶、火機、郵票、酒如茅台、紅酒、威士忌之類？在幾百年前，甚至炒過鬱金香，這是眾人皆知的故事了。 在這些收藏品當中，原子筆取代墨水筆之後，金筆已經逐步滅亡。有了電郵，寄信的人大減，郵票也死了。在我小時候，瓷器是最貴重的中國收藏品，皆因易碎，難從古代保存至今。但現在70歲以下的已不收藏，也是因它易碎，不易收藏。 交易卡的優勢，一是保存容易，不像名畫般，要專人保養，否則容易毀壞。二是豐儉由人，從幾百萬美元，至幾百港元，任君選擇。可以預期，在可見的將來，它還是上升中的產業。