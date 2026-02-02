中國監管機構出手 黃金白銀創歷史單日跌幅

過去一年，黃金、白銀大幅上升，金價從去年1月的每安士2,620美元，上升至今年1月的5,602美元歷史高位；而銀價則於去年1月的28.7美元，升至上星期的121美元歷史高，創下驚人的急升浪。 銅價也在上周四飆升至歷史新高，倫敦金屬交易所3個月基準銅期貨價格一度上漲至每噸13,965美元，只計今年1月份已累計漲幅約12%。其他主要基本金屬價格亦見上漲，當中鋁價創下3年新高。 面對大宗商品市場的極端波動，中國監管機構於1月30日星期五採取行動，暫停了5隻大宗商品基金的交易。此舉旨在遏制黃金及白銀市場的投資狂熱，在地緣政治局勢緊張之際，為市場風險提供緩衝。

中國大陸唯一的公開白銀期貨投資工具——國投瑞銀白銀期貨基金(LOF)在上周五全天暫停交易。近期，該基金在二級市場的交易價格相較於底層淨值的溢價率已突破 60%。監管層警告稱，如果溢價無法在2月2日前有效回落，將採取更嚴厲的盤中臨時停牌及風險警示措施。 就在監管出手後，全球黃金市場經歷史上最大的單日市值波動。在短短一個交易日內，黃金和白銀的總市值蒸發了超過 3萬億美元。全球資本市場評論平台《神戶信函》在社交媒體X上披露了一組驚人的數據：上星期五黃金日內市值波幅達到了創紀錄的 5.5萬億美元，僅在美國交易時段的6.5小時內，金價波動的市值平均每小時8,500億美元。

此次中國監管機構的緊急干預，反映了亞洲市場對貴金屬過熱風險的極度警惕。由於國內投資渠道有限，大量零售資本湧入唯一的白銀基金，導致其價格嚴重脫離全球實物定價。 黃金與白銀的跌勢令人震驚，金價累計下跌逾10%，銀價跌幅更超過30%。黃金創下史上最大單日跌幅，距離其剛剛錄得歷史最大單日漲幅僅過去兩天。上周四金價一度觸及每安士5,602美元高位時，1月累計漲幅曾達到29.5%。與此同時，白銀盤中刷新歷史高點、突破每安士121美元時，月內漲幅高達68.5%。

儘管拋壓異常強勁，但多數投資者並不認為這次回撤已經破壞市場更大級別的上升趨勢，預計本輪調整會吸引資金逢低買入。 由於推動黃金、白銀和銅走強的宏觀力量依舊存在，此之下跌只不過是上升趨勢中的一次倉位調整，而不是上升趨勢的終結。現時很難找到足以引發熊市的因素，反而投資者仍要面對長期的地緣與經濟不確定性、G7債務仍在上升、市場對美元的興趣減弱、各國央行的需求，以及潛在的通脹壓力回升，以上因素將令投資者認為回調是加倉的好機會。