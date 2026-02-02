聯儲局主席塵埃落定如何解讀

細心分析，不難發現，對於環球金融市場而言，絕對是一件正面事情，甚至可視為令投資者「鬆一口氣」任命。對聯儲局獨立性及長期穩定來說，這是不可破壞的基石。

消息公布當日，美股雖然下跌，道瓊斯、標普500及納斯達克指數均收低，但跌幅收窄，貴金屬出現劇烈調整，黃金急挫12%、白銀暴跌30%，反映市場對這位被視為「鷹派」的即時看法。

這場歷時數月「跑馬仔」戲碼終於落幕，從最初傳聞11位候選人，逐步縮減至四強，再兩位Kevin Warsh與哈塞特(Kevin Hassett)對決，最終沃什脫穎而出。

Kevin Warsh現年55歲，相對年輕，卻擁有豐富央行及金融經驗，畢業於史丹福大學，擁有哈佛大學法學博士學位，早年在摩根士丹利任職投資銀行家，並在小布殊政府擔任經濟政策特別助理。2006年，年僅35歲的他獲小布殊總統提名出任聯儲局理事，成為史上最年輕理事成員。2008年美國爆發次按風暴及後引發金融海嘯，他當時是前聯儲局主席伯南克Ben Bernanke的得力助手，參與設計緊急貸款計劃及市場穩定措施，協助聯儲局推出多項救市行動，包括與財政部合作的「問題資產紓困計劃」(TARP)。

他曾在聯儲局內部反對第二輪QE，認為這偏離央行核心使命，亦即維持價格穩定及最大化就業。離開聯儲局後，他轉任史丹福大學胡佛研究所研究員及商學院講師，持續評論貨幣政策，強調聯儲局應避免「任務蔓延」(mission creep)，如過度介入氣候變化或社會議題。

沃什離開聯儲局之後，曾經多次公開批評量化寬鬆貨幣政策(QE)認為大規模資產購買，以及近零利率政策雖短期穩定市場，但帶來嚴重後遺症，並且扭曲資產價格、加劇財富不公平等問題，甚至埋下長期金融不穩定隱患。

這些鷹派觀點看似與特朗普要求「大減息」刺激經濟的立場矛盾，但Warsh近期表態顯示，他認同當前環境下需進一步寬鬆，以配合生產力提升及經濟增長潛力。他批評現屆聯儲局存在「信譽赤字」，需要「政權更迭」(regime change)，但同時堅守聯儲局獨立性是不可侵犯的根基。

特朗普在宣布提名時稱Warsh將會成為很偉大的聯儲局主席。筆者個人認為Warsh並非如某些候選人般完全聽命白宮，他更像一位務實的央行行長，強調政策須基於數據，而非政治壓力。

市場最擔心的，正是聯儲局淪為白宮工具，導致政策失序、通脹失控。Warsh的提名緩解這些憂慮。由於其獨立形象，他更容易說服聯邦公開市場委員會(FOMC)成員支持今年至少兩，甚至3次減息，比其他更親特朗普候選人更有優勢。Warsh分析上會支持特朗普論點，即使經濟強勁增長，但最終仍取決於數據：經濟增長、失業率、通脹率才是決策核心。