上周五全球市場同頻，出現開年以來的第一次巨震。首先是A股，開盤後一路下探，10點半前後跌速陡然加快，最低下探至4,064，下跌近百點。而後市場有所反彈，但市場情緒明顯偏於謹慎，以4,117點收盤，下跌40點。晚上外盤同樣驚心動魄，尤其金銀等大宗商品均出現了歷史性的暴跌。

關於外盤，肯定會有很多解讀，也不是本欄目的重點，就不展開了，還是直接聊聊A股。對於上周五A股的巨震，我個人認為，大概率還是某隊持續退出所致，雖然我上周也做過樂觀的解讀，但客觀地說，此次他們減持的力度和堅決還是超出了市場的預期。據不完全統計，截止到上周，各種寬基ETF流出近萬億，而這筆錢，除非再次出現黑天鵝需要救市，否則短期是不太可能回流。萬幸的是，隨著上周五市場的巨震，他們終於停了，是結束還是中場休息？目前還不得而知，需要本周進一步觀察，如果結束減持，那上周五的低點可能就是本次調整的低點。