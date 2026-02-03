中國鋁業：綠色轉型與市場前景支持 回調後向好

中國鋁業(2600)是全球最大的氧化鋁生產商及供應商，擁有完整的鋁產業鏈，包括礦產資源勘探、鋁土礦開採、氧化鋁煉製、原鋁生產、鋁合金加工、碳陽極生產、煤炭生產、高科技應用、國際貿易、物料供應、物流、能源及電力。集團主要透過生產及銷售氧化鋁、原鋁及相關產品賺錢，核心盈利來源為上游氧化鋁及中下游原鋁業務，受益於鋁價波動及成本控制。集團增長主要依賴全球鋁需求增長(如電動車、包裝及建築業)、低碳鋁轉型(綠色鋁產品線，使用可再生能源降低碳排放)，再加上海外擴張(如幾內亞鋁土礦及巴西收購)、以及中國國內產業升級(如數字化轉型及高階材料生產)等。

集團於2025年上半年，氧化鋁自給率達五年高位，而成本控制及效率提升更是集團盈利增長的關鍵。產品分為氧化鋁(冶金級及化學級)、原鋁(包括合金)、碳材料、鋁基合金、煤炭、電力等。根據2024年年報及2025年中期報告，氧化鋁及原鋁佔總收入約80%至85%，而冶金級氧化鋁佔氧化鋁業務約75%，原鋁佔總收入約40%。

近期商品價格大幅波動，尤其是近期在銅價急升下，鋁價亦被推高，而鋁市場中，需求持續增長主要來自於基礎設施建設、電動車產業及可再生能源領域。隨著全球各地對於鋁需求的增加，尤其是在中國，這已經成為推動鋁價上行的關鍵因素。然而，供應方面，由於環保政策的嚴格執行，許多生產商面臨產能限制，這使得鋁的供應增長速度減緩。這種供需的不平衡會使鋁價有上漲的潛力。而競爭情況方面，雖然中國鋁業仍然是全球最大的鋁冶煉企業之一，但隨著其他國家如澳大利亞、巴西等鋁生產商的崛起，市場競爭越來越激烈。此外，全球供應鏈的變化及地緣政治因素也使得國際市場競爭加劇。一些競爭對手的降低成本策略和技術創新，可能會對中國鋁業的市場份額造成影響。