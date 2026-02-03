喆麗兩大業務雙翼齊飛 全年佳績可期

喆麗控股(2209)作為全球代理及銷售韓國美容產品(K-Beauty)的龍頭企業之一，日前發出盈利預喜，預計2025年度未經審核綜合收益約達5億美元，按年大幅增長約44.1%；純利則不少於2,200萬美元，上升約15.8%。集團業績持續表現亮麗，主要受惠於旗下兩大業務—B2C平台YesStyle與B2B平台AsianBeautyWholesale(ABW)協同發展，形成雙輪驅動之良性增長格局。 相信屏幕前不少喜愛 K-beauty 的讀者都曾光顧YesStyle。該平台透過多元化的市場策略，持續擴大品牌影響力與客戶基礎，進一步鞏固市場地位。例如，YesStyle在Instagram、TikTok等社交媒體平台累計擁有超過一千萬追隨者，並透過網紅合作計劃，分層管理超過1,500名專業KOL及40萬名意見領袖。此外，集團亦於首爾設立內容工作室，邀請海外KOL創作融合本地文化的韓妝內容；並在韓國首爾潮流文化地帶開設實體展廳「Yesful Land」，結合產品體驗與文化沉浸，進一步提升品牌吸引力與用戶黏性。

另一方面，B2B平台ABW透過線上與線下雙通路積極拓展客戶，成功推動業務規模效應與市場滲透。此舉不僅加強K-beauty產品於線下渠道的曝光與體驗，亦配合線上推廣活動提升產品熱度，形成線上線下互為助力的銷售循環，帶動整體收益顯著上升。集團落實的「B2C + B2B」雙輪驅動策略，顯然已發揮協同效應。YesStyle鞏固了終端消費市場的優勢，而ABW則拓展了分銷網絡與企業客戶，兩者共同推動業務持續增長。得益於此，喆麗控股不僅與超過460個K-beauty品牌建立了長期穩固的合作關係，更將精選產品提供予全球超過200個國家及地區的客戶，從而與合作夥伴共同把握韓流文化帶來的全球機遇。

為支援業務擴張，集團亦持續投入資源強化全球物流與倉儲設施。包括在香港青衣啟用第二座AMR智能倉庫，以及設立可直接連接產品供應地的南韓倉庫，大幅提升倉儲效率與訂單處理能力，為前線銷售與客戶體驗提供穩健支援。由此可見，喆麗控股透過雙業務線並進、策略協同與基建配套，已建立起良性循環的營運模式。管理層持續投入資源把握市場趨勢，預計未來收入與盈利仍有進一步上升空間，全年業績可望再創高峰。