新東方現突破 目標看53元

新東方(9901)上周發布截至2025年11月30日的2026財年第二季業績，核心指標全面超預期，營收、利潤雙增，教育主業與電商業務同時復甦，經營效率顯著改善，具備重新看好的價值。 季內淨收入11.91億美元，年增14.7%，超業績指引上限與市場預期，成長速度較上季增加。歸母淨利4,545萬美元，年增42.3%；經營利潤6,631萬美元，較去年同期暴漲244.4%，創2021年以來同期最佳。Non-GAAP歸母淨利7,290萬美元，年增68.6%；Non-GAAP經營利潤年增206.9%，利潤增長明顯加快，降本增效顯著。 業務結構呈現「主業穩健、新業務高增、電商扭虧」格局。傳統出國考試培訓及諮詢收入2.52億美元，高基數下平穩，為集團提供穩定現金流與品牌基本盤。新教育業務成增長引擎，素質教育、智慧學習設備收入年增21.6%，較上季15.3%顯著回升，非學科輔導覆蓋60餘城，第二成長曲線趨勢動能充足。

東方甄選步入獲利期，上半年營收23億元，年增5.7%，淨利2.39億元，成功扭虧。公司拓展私域SKU至801個，線下智慧販賣機跑通獲利模型並全國布局，依托教育流量與通路實現品效協同，從虧損拖累轉為利潤貢獻，集團抗風險能力提升。 財務健康度優化，上半年淨營收27.14億美元，年增9.7%；經營利潤3.77億美元，年增20.7%，現金流充沛，資產負債穩健。公司調高FY26全年營收指引至8%-12%，第三季指引11%-14%，彰顯信心。 集團現時正處於教育主業復甦確立，新業務高增延續，電商盈利常態化，利潤率上行的有利環境中，目前估值未充分反映盈利改善與業務升級紅利，隨利潤釋放、新業務滲透與電商擴張，公司價值可望重估。

股價上周在利好業績支持下出現突破，升至一年高位，昨日跟隨大市輕微調整，可於47元買入，目標53元， 跌破43元止蝕。 香港股票分析師協會理事 連敬涵 未有此股