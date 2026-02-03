全球化AI大模型發展早著先機 前途無限

集團以MiniMax M2、Hailuo-02和Speech-02為核心的自研大模型組合，具備長上下文處理能力，可理解、生成並融合文本、視覺、音頻等多種模態。這些模型的核心AI原生產品－包括MiniMax、海螺AI、MiniMax語音、Talkie/星野，以及面向企業和開發者的開放平台，為全球用戶提供極致的智能體驗。截至去年9月30日，集團為來自超過200個國家及地區的逾2億名個人用戶，以及來自超過100個國家及地區的超過10萬家企業以及開發者提供服務。

MiniMax(100)是一家全球化的AI大模型公司。大模型市場正以前所未有的速度發展，並迅速重塑人類社會。

Hailuo-02系列模型能夠從多種形式信息輸入中生成高質量視頻內容。其自發布以來就實現大規模商業化，並在多個全球榜單取得極具競爭力的成果。Hailuo-02具備電影級視頻質量、領先的指令遵循能力、流暢的動態效果和風格多樣性。

截至去年9月30日，MiniMax開放平台為全球100多個國家和地區的企業客戶及開發者提供可擴展、可配置的AI服務。通過開放API及服務，企業和開發者客戶可訪問我們的大模型，並將文本、視頻和音頻模型能力集成至他們自己的產品和服務中。平台亦支持智能終端、醫療健康、文旅、金融和互聯網服務等關鍵行業的快速業務部署。