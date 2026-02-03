今日政治不過是中史的翻版

我常常覺得，從政治制度發展的角度看，中國才是先進，西方則是落後。例如說，美國的聯邦政府，不過是歐洲的神聖羅馬帝國，中國的唐虞時代，也即是部落聯盟，只是舊瓶新酒，沒啥新意。 周朝建立了的制度，好比是西方的威斯特伐利亞條約，相當於建立了國際法：周朝的諸侯從此武裝殖民，把不納入其系統的少數民族都侵略了。至於西方，則是在這框架下，大搶殖民地。 春秋時代的禮崩樂壞，是因為在黃河流域的少數民族快要被滅光了，所以大家便要內卷、互鬥了。在西方也發生了差不多的情況，但是有一些強國，卻一邊高舉恢復舊秩序的大旗，中國有齊桓公晉文公，一匡天下，九合諸侯，西方則有維也納會議。

說到一匡天下，九合諸侯，在齊桓晉文時代，為的是抗蠻夷楚國；1945年後的美國成立北約，也是為了抵抗信奉邪魔外道的共產主義的蘇聯，這大原理是不變的。 不過，可供侵略以擴大領土的地方也是愈來愈少，而國家的規模愈來愈大，這些客觀事實也是不可以改變，而戰爭的模式也是從貴族戰爭，變成了全民皆兵的總體戰。 在中國，這就是從春秋時代，進入了戰國時代，秦趙的長平之戰，趙國只有二至三百萬人口，可以派出45萬人參戰，可知當時的動員能力。歐洲則由拿破崙的法國開始打總體戰，二次大戰時的德國和蘇聯之戰達到了頂峰，死亡人口分別是13%和8%，這在以前，是不可想像的。

中國春秋時期的禮崩樂壞，相等於今天的不守國際法。查實國家的不守國際法，並非今日始，在一戰後的大部分戰爭，都是不宣而戰。簡單點說，就是沒有了一錘定音的周天子，換做今天，則是聯合國變成了無牙老虎，那就有何守法的必要呢？ 兩次大戰前的世界是在戰國時代，當年僻處西方的秦國，統一了六國，這好比僻處美洲的美國，在1991年，蘇聯崩潰，終於被美國統一了世界。不過，這只是表面上的統一全國，六國遺民尚未心服，而第一個奮起抗秦的，是六國最大的楚國，好比是今日的俄羅斯……歷史何其相似！