近期日本債券價格持續下跌，其中40年期的國債孳息率更一度突破4%，創下歷史新高。這一輪息率上漲緣於首相高市早苗提出舉行眾議院選舉，並宣布免除食品消費稅兩年。市場擔憂日本當局或會犧牲財政紀律，以換取選民支持，加大政府的發債壓力。面對債市波動，日本央行行長植田和男表示在有需要的情況下，會購入政府債券以穩定債市。事實上，日本債券息率亦曾於去年5月急升，同樣促使日本央行短暫加大買債力度應對。

在不到一年時間內，日本債市已出現兩次拋售情況，波動明顯愈來愈頻繁，反映日本債市潛在的脆弱性。日本債市變得脆弱由多個原因導致。首先，由於過去日本央行採取超寬鬆貨幣政策，以無上限的方式購入國債，令央行持有市場上近一半的流通國債。這意味著央行稍有行動就有機會引發市場震盪。第二，日本央行自2024年起開始貨幣政策正常化，一方面降低債券購買量以縮小資產負債表規模，另一方面提高短期利率。兩項行動均為債息帶來上行壓力。第三，日本政府債務問題本來就相當嚴重，其債務佔GDP比率超過200%，是先進經濟體中最高。過去或許因央行的寬鬆政策，令債務問題不致於造成太大憂慮，但現時央行開始貨幣政策正常化，已不再容許莫視財政紀律的政策行動，否則會引起市場反彈。