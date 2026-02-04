騰訊：業務多元化配合Q3強勁增長 股價短期見底

騰訊控股(700)主要業務涵蓋在線遊戲、社交網絡、數字廣告及金融科技等多個領域，收入佔比方面，2026年預測的在線遊戲佔36%、社交網絡佔29%、廣告佔20%、金融科技佔15%。集團的亮點在於其龐大的用戶基礎及強勁的生態系統，特別是微信的整合性和黏性，能夠有效推動各業務協同發展。中短期內，騰訊將受惠於即將推出的新遊戲及持續的AI技術發展，這將加強其產品的競爭力。長期而言，隨著中國移動互聯網的增長及用戶需求的擴大，騰訊亦將受益於龐大的市場潛力及其在創新方面的持續投入。此外，集團致力於碳中和及社會責任，這將進一步提升其品牌形象與市場接受度。

行業目前正處於周期性調整階段，特別是在遊戲和廣告領域，因為面對季節性波動和基數效應，收入增長可能會受到一定影響。競爭方面，市場的競爭激烈，各家企業不斷推出新產品及增強用戶互動，特別是在社交媒體和遊戲市場，這使得市場份額的爭奪異常激烈。至於整體營運成本，隨著AI人才招聘和高端GPU租賃需求上升，運營成本將面臨上行壓力，使企業必須在科技投入與成本控制之間取得平衡。整體來看，行業在短期內將因應經濟環境和用戶需求的變化而需強化策略調整。

昨日市場突然傳出中央或會向遊戲企業加徵更高的入息稅，一度令到騰訊的股價大跌至最低位見561元，一度跌近250天線支持，幸好股價未有進一步下跌，更逐步反彈令到跌幅明顯收窄。雖然該傳聞未有得到證實，但即使屬實，相信亦不會對騰訊構成嚴重的影響，尤其騰訊仍然有多個分散的業務未有受到影響，因此，對騰訊控股所帶來的影響相對有限。而且集團擁有龐大的用戶基礎、強的生態系統以及出色的創新能力，特別是微信的多功能性，有能力由其他業務去抵銷該部份的影響。

按2025年Q3數據所顯示，集團現時業務整體強勁增長，總收入達1929億元人民幣，同比增15%。增值服務佔50%，收入959億元，增16%；其中社交網絡收入323億元，增5%，強項為視頻號直播、音樂訂閱，訂閱者達1.26億，增6%及迷你遊戲服務費。惟長視頻訂閱稍降3%(訂閱者1.14億，減2%)，因劇集延期。內地遊戲收入428億元，增15%，由《Delta Force》、《王者榮耀》及《VALORANT》驅動，市場領導地位穩固，國際遊戲收入208億元，激增43%，受益Supercell遊戲及收購，國際化為最大增長點。營銷服務收入362億元，增21%，廣告印象及eCPM提升，AI工具強化競爭力。金融科技及企業服務收入582億元，增10%，支付及雲服務穩定，但經濟波動影響貸款業務。整體而言，AI及遊戲為強勢，惟監管與宏觀經濟為弱點，預期未來持續優化生態。

現時市場上共有47位分析師對騰訊有進行調研覆蓋，預期集團2026年及2027年的全年收入可以達到8,257億元人民幣及9,062億元人民幣，按年分別上升9.9%及9.7%，至於該兩年的每股盈利則分別為31.23元人民幣及35.14元人民幣，遠期市率分別為17倍及15.1倍，低於同業的平均市盈率19.1倍水平。而市場所給予的目標價範圍分別為488元至906元，而中位數為753.5元，以該水平作為目標價，上望仍然有27%的潛在升幅。投資者可以在股價返回582元水平買入，預期股價作出反彈後，可以上望近日反彈阻力位620元水平。只要股價未有跌穿578元，仍然可以看好股價反彈。

` 資深證券分析師 (並非是證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。