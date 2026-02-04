美元能否延續反彈 還看非農數據

上周美國總統特朗普正式點名「溫和偏鷹派」的前美聯儲理事凱文·沃什(Kevin Warsh)作為下一任美國聯儲局主席人選，美元全面走強，美債收益率上升，貴金屬與非美貨幣集體承壓。這一輪波動的本質，是市場對美國聯儲局獨立性、政策中樞與利率路徑的系統性再評估。 美國國債收益率走高，表明投機者認爲Warsh不會為了迎合白宮而「不加選擇、毫無節制」地降息。美國10年期國債收益率上漲約1.5個基點至4.247%。 目前美國利率3.5厘至3.75厘大致處於中性水平，相信只有在勞動力市場顯着惡化或通脹明顯下降時，進一步降息才有理由。

本周五將公布非農就業數據，市場會再衡量美國適當的匯率水平。 此前，美國勞工統計局顯示，12月PPI環比上漲0.5%，高於11月的0.2%；同比保持在3.0%，與11月持平，未能如市場預期放緩至2.7%。剔除食品和能源的核心PPI環比上漲0.7%，同比從3.0%加速至3.3%，也高於預期的2.9%，凸顯上游價格壓力仍在。 近日美元走強在特朗普公開支持Warsh領導聯儲局之後。若獲得參議院確認，Warsh將接替鮑威爾，後者任期於5月中到期。 Kevin Warsh現年55歲，曾在2006年至2011年擔任聯儲局理事，並在2008年金融危機期間擔任關鍵顧問。市場將Warsh視爲較偏鷹人選。該提名面臨艱難的參議院確認程序，共和黨參議員湯姆·蒂利斯威脅稱，在司法部對鮑威爾的調查得到解決前，他將阻止任何聯儲局人選的任命。

本周初美元承接上周氣勢延續反彈勢頭，但這並不意味着美元今年正在以「避險資產」的身份重新走強。美元1月的下跌所反映的疲弱仍會延續，因為投資者對這一全球儲備貨幣的信心已受到一定衝擊，現時關鍵阻力區在99至100.5。 今年美元的回落不同於去年4月至6月那波大幅拋售。當時，美國總統特朗普推出「解放日」關稅，衝擊了全球貿易秩序；市場預期這些關稅將對美國經濟造成顯著打擊，並導致更寬鬆的貨幣政策。 這一次美元走弱發生在經濟仍表現出強勁韌性的情況下，更純粹地反映了投資者對美元風險認知的上升，並建立在對美元信心逐步減弱的基礎上。這可能是一個令人擔憂的信號，即使美國仍在推進新的貿易協議談判，但市場對美國作為貿易伙伴的可靠性可能正在打折。

特朗普在社交媒體發文稱，美國已與印度達成新的貿易協議，將下調對進口印度商品的關稅。儘管如此，市場對美國貿易政策可能出現「破壞性轉向」的擔憂仍在。此前，1月還出現了意外的關稅風波：特朗普威脅對北約中的歐洲盟友加徵額外關稅，原因是這些盟友反對其「收購格陵蘭」的努力。雖然特朗普隨後收回威脅，但外匯市場的波動已引發關於美元穩定性的質疑。