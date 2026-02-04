技術上進入新一波中期升浪

大市踏進2月份首個交易日即大幅急挫，恒生指數於日中更一度大跌880點至26,507點，即其時恒指已一舉跌穿10天線(約在27,080點左近)及20天線(約在26,846點左近)。單從技術上看，大市較重要之支持已順勢退守至50天線 (約在26,221點左近)。但需留意，由於恒指與10天線及20天線之相距實不遠，故只要買盤稍為積極，恒指該可以再重越10天及20天線。
另外，再從形態上看，大市如能在2月上旬先見低位，則該有利於中旬時份之回穩及回升。畢竟，先低該有利於後高。情況就如1月，恒指先在2日低位25,717點，然後才逐步回升，最後更於29日一度高見28,056點。故恒指如在2月上旬先見低位，技術上反而有利於候機逐漸扭轉成後高。
拉闊一點看，大市自去年10月份開始已進入中期調整中，且恒指更連跌3個月(10月恒指由2日之高位27,381點，跌至17日之低位25,145點，即月內共跌2,236點。11月恒指是由13日之高位27,188點跌至21日至低位25,178點，即月內共跌2,010點。12月恒指是由2日之高位26,064點跌至16日之低位25,086點，即月內共跌1,178點)惟到今年1月後，恒指是由2日之低位25,717點升至29日之高位28,056點，即月內共升2,339點。單從上述資料可見到，大市不但已打破連跌3個月之弱態，且恒指亦已創3年來新高。
大市技術上已開始進入新一波中期升浪中，只是在經過一輪大幅急升後，技術上需略作消化而已。另外，自去年12月16日低位25,086點開始之回升，如能成功踏進新一潮中期升浪，只要有10周左近之升勢，大市該已反覆上升至2月份之下旬。