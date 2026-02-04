是泡沫爆破抑或技術性調整？

貴金屬市場經歷了史上罕見劇震，觸發槓桿投資者局部爆倉，損失慘重，但尚未形成大規模「爆倉潮」。然而市場卻從恐慌性買入，到跨資產類別、猶如火燒連環船的連鎖式拋售。

市場在幾天內從高點急跌，主要誘因是對美國貨幣政策預期突變。黃金盤中單日創下40年來最大單日跌幅，急插超過12%，自歷史高位回調約兩成。白銀盤中亦出現單日跌逾36%，堪稱「斷崖式下跌」。

表面上的直接導火線，緣於市場普遍認為特朗普提名凱文﹒沃什為下任聯儲局主席是暴跌直接推手。市場預期沃什上任後將支持「降息+縮表」組合拳，強化美元升值預期，直接打擊貴金屬價格。深層原因則明顯歸咎交易過度擁擠，此前升勢過急，大量投機資金湧入，導致交易結構非常脆弱。當市場出現流動性枯竭，缺乏足夠買盤，微小拋售也引發斷崖下跌。槓桿與程式盤亦是罪魁禍首，在下跌時形成了「下跌——平倉——再下跌」惡性循環，放大波動。