是泡沫爆破抑或技術性調整？

貴金屬市場經歷了史上罕見劇震，觸發槓桿投資者局部爆倉，損失慘重，但尚未形成大規模「爆倉潮」。然而市場卻從恐慌性買入，到跨資產類別、猶如火燒連環船的連鎖式拋售。
市場在幾天內從高點急跌，主要誘因是對美國貨幣政策預期突變。黃金盤中單日創下40年來最大單日跌幅，急插超過12%，自歷史高位回調約兩成。白銀盤中亦出現單日跌逾36%，堪稱「斷崖式下跌」。
表面上的直接導火線，緣於市場普遍認為特朗普提名凱文﹒沃什為下任聯儲局主席是暴跌直接推手。市場預期沃什上任後將支持「降息+縮表」組合拳，強化美元升值預期，直接打擊貴金屬價格。深層原因則明顯歸咎交易過度擁擠，此前升勢過急，大量投機資金湧入，導致交易結構非常脆弱。當市場出現流動性枯竭，缺乏足夠買盤，微小拋售也引發斷崖下跌。槓桿與程式盤亦是罪魁禍首，在下跌時形成了「下跌——平倉——再下跌」惡性循環，放大波動。
內地期貨市場本周出現黑色星期一，滬銀、滬金、滬銅、滬鋁、原油等多個期貨主力合約接連跌停，部分槓桿投資者為籌措資金應對貴金屬保證金追繳，拋售其他類別資產，連日韓台等市場的科技股亦飽受衝擊。
市場對近期貴金屬劇烈震盪是「泡沫爆破」抑或「技術性調整」仍存分歧。基於美國債務問題等長期支撐金價的因素依然存在，貴金屬長期上漲趨勢可能尚未根本性扭轉，惟短期劇烈震盪可能成常態，臨近春節，市場整體本應已在主動降低倉位。
後續最需要高度密切關注是聯儲局的政策動向，沃什是否鷹鴿同體仍說不定，美匯指數走勢以至市場整體資金流動性還要端視聯儲局的貨幣政策。這位聯儲局新主席坐定前後，市場必有波動甚至劇震。現階段首要任務是風險管理，尤其極端行情下，降低槓桿、控制倉位是生存關鍵，逆勢加倉或跟趨勢對著幹是投資大忌。上得山多終遇虎，獵犬終須山上喪，假如不明白，肯定是你太年輕。
總之，近期貴金屬市場由極端樂觀情緒逆轉和高槓桿交易結構共振引發了歷史性的暴瀉，直接導致了部分投資者爆倉，並對全球其他風險資產產生了溢出效應(spillover)。市場的劇烈波動不會一時三刻這麼快便完全平息，盡快去槓桿、保持高度謹慎兼綁好安全帶是必須的。