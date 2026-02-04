瑞浦蘭鈞 有望扭轉弱勢

瑞浦蘭鈞(666)於內地從事鋰電池的研發、生產與銷售，為新能源汽車動力及智慧儲能提供解決方案業務。大股東青山集團是內地大型鎳金屬冶煉企業，借助大股東豐厚供應鏈得到原材料價格優勢。據市場數據，公司在儲能電芯出貨量位居前列，去年總產能約90GWh。隨公司產品在行內應受性提升，內地與海外市場的客戶訂單有望持續增長，前景看俏。
公司日前盈喜，指受惠全球儲能市場與新能源汽車需求持續強勁，動力及儲能電池出貨量錄顯著增長。加上旗下生產基地使用率提高及控制成本，帶動毛利顯著增長。初步估算去年盈利得不少於6.3億元人民幣，上市以來首次扭虧。
值得留意公司在去年上半年仍錄約6,500萬元人民幣虧損。下半年能夠急速由虧損扭轉為盈利，公司的增長勢頭確實強勁。如今年繼續保持下半年勢頭，料盈利數字或更高。以現價12.85元計，去年下半年的年度化市盈率不足20倍，增長型公司的估值尚算合理。
盈喜公布後，有大行報告唱好公司前景，反映大戶對今次消息睇法正面。考慮到公司的盈利能力較市場預期好，或可吸引資金追捧，有利提升公司估值。從技術形態睇，股價上年11月起展開下跌浪，由高位計累跌近35%。盈喜公布後，股價連升2日兼成交放大，走勢轉好。若短期內大成交持續，相信股份有望扭轉之前弱勢，向上突破或可高見15.8元。
作者為中原資產管理聯席董事，證監會持牌人士，其本人及相關客戶並沒有持有上述股份，並可能隨時買入/賣出以上提及股份