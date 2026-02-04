瑞浦蘭鈞 有望扭轉弱勢

瑞浦蘭鈞(666)於內地從事鋰電池的研發、生產與銷售，為新能源汽車動力及智慧儲能提供解決方案業務。大股東青山集團是內地大型鎳金屬冶煉企業，借助大股東豐厚供應鏈得到原材料價格優勢。據市場數據，公司在儲能電芯出貨量位居前列，去年總產能約90GWh。隨公司產品在行內應受性提升，內地與海外市場的客戶訂單有望持續增長，前景看俏。

公司日前盈喜，指受惠全球儲能市場與新能源汽車需求持續強勁，動力及儲能電池出貨量錄顯著增長。加上旗下生產基地使用率提高及控制成本，帶動毛利顯著增長。初步估算去年盈利得不少於6.3億元人民幣，上市以來首次扭虧。