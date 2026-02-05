國際化辦學取得進展 中匯股價逐步回升

旗下擁有9間民辦教育機構的中匯集團(382)，是粵港澳大灣區內最大的民辦商科高等及職業教育集團。校址遍布中國內地及澳大利亞、新加坡，包括 : 廣東省的廣州華商學院(應用型本科)、廣州華商職業學院(高等學歷職業教育)、廣東華商技工學校(中等學歷職業教育)；而四川省有四川城市職業學院(高等學歷職業教育)、四川城市技師學院(中等學歷職業教育)；位於中國香港的大灣區商學院GBA Business School(GBABS)；而海外的有位於澳大利亞的澳洲國際商學院Global Business College of Australia(GBCA)、澳大利亞中匯學院Edvantage Institute Australia(EIA)；以及位於新加坡市區的新加坡中匯學院Edvantage Institute (Singapore)(EIS)。
集團截至去年8月底止全年營業額24.89億元(人民幣，下同)，按年升7.7%。由於師資、校區建設投入加大，毛利率下降至40.6%。純利5.14億元，按年跌28.1%。每股盈利43.79分，派末期息7.4港仙，雖然比上一年度同期派10港仙有所下跌，但以約1.4港元計，市盈率只有3倍；連同中期股息6.6港仙，全年派息共14港仙，息率10釐。即使如果未來派息可能進一步下跌，仍然有防守性，值得收集。
期內，集團在校生總人數按年成長約4.4%至9.98萬人，增長主要來自華商職業學院、四川城市職業學院。此外，加強國際化佈局，計劃未來5年每年招收1,000名留學生，可望帶來增加收入。而且，持續深化產教融合與專業重構，強化新工科與新醫科佈局，依託人工智慧實務中心、新能源汽車實驗室等設施，系統建構與區域產業需求對接的前沿專業集羣，推動商科、文科向數位化、智慧轉型。
另外，資本支出為8.65億元，超過市場預期的6億元。其中，華商職業學院收購江門新會土地支出1.43億元，興建新會校區及新教學設施支出3.44億元，收購土地使用權及興建增城及四會校區新教學設施合計支出2.37億元。然而，集團預計隨著土地購買支出減少和基礎建設逐步完成，未來兩年資本開支可望縮減至每年6-7億元，主要用於新工科、新醫科專業升級建設。
短期來看，預計本財政年度在校生人數有所下滑，主要由於集團為進行專業升級和高質量發展，主動下調專升本招生計劃數；但下一財政年度則有望恢復平穩增長。另外，未來產教融合、社會訓練可望成為下一個成長點。國際化辦學取得進展，今年迎來第一批外國留學生，積極籌備香港教學中心以及海外教學中心，海外業務可望恢復成長。