國際化辦學取得進展 中匯股價逐步回升

中匯集團在校生總人數按年成長約4.4%至9.98萬人。(網上圖片)

旗下擁有9間民辦教育機構的中匯集團(382)，是粵港澳大灣區內最大的民辦商科高等及職業教育集團。校址遍布中國內地及澳大利亞、新加坡，包括 : 廣東省的廣州華商學院(應用型本科)、廣州華商職業學院(高等學歷職業教育)、廣東華商技工學校(中等學歷職業教育)；而四川省有四川城市職業學院(高等學歷職業教育)、四川城市技師學院(中等學歷職業教育)；位於中國香港的大灣區商學院GBA Business School(GBABS)；而海外的有位於澳大利亞的澳洲國際商學院Global Business College of Australia(GBCA)、澳大利亞中匯學院Edvantage Institute Australia(EIA)；以及位於新加坡市區的新加坡中匯學院Edvantage Institute (Singapore)(EIS)。

集團截至去年8月底止全年營業額24.89億元(人民幣，下同)，按年升7.7%。由於師資、校區建設投入加大，毛利率下降至40.6%。純利5.14億元，按年跌28.1%。每股盈利43.79分，派末期息7.4港仙，雖然比上一年度同期派10港仙有所下跌，但以約1.4港元計，市盈率只有3倍；連同中期股息6.6港仙，全年派息共14港仙，息率10釐。即使如果未來派息可能進一步下跌，仍然有防守性，值得收集。

期內，集團在校生總人數按年成長約4.4%至9.98萬人，增長主要來自華商職業學院、四川城市職業學院。此外，加強國際化佈局，計劃未來5年每年招收1,000名留學生，可望帶來增加收入。而且，持續深化產教融合與專業重構，強化新工科與新醫科佈局，依託人工智慧實務中心、新能源汽車實驗室等設施，系統建構與區域產業需求對接的前沿專業集羣，推動商科、文科向數位化、智慧轉型。