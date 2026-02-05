投資市場的宏觀大局質變

近期愈來愈多人對樓市漸趨樂觀，其實筆者早於2025年7月撰文陳列圖表及數據，證明樓市已出現技術分析的「雙底」型態，之後應出現上升階段，事實樓市果然清晰有力地上升了一段時間，到了最近，我覺得樓市又進入另一階段，想在此和各位分享一下。
首先，購買力已經階段性增加，已並非一時樂觀，更不是一時的購買力積聚的釋放，今次可以說是市場甦醒，幾乎所有板塊的購買力都起動和增加。包括上車客、業主客、炒家、豪宅買家、泛内地客，甚至工、商舖的成交也多了。現在成交增加並沒有單一板塊是特別多，而是幾乎所有板塊也甦醒起動，目前只是初期起動，並未進入購買力互動和加溫的狀態。樓市在公眾由極度悲觀，變成已經有足夠樂觀的人入市，有關情況仍然會繼續改善，這個重要的新階段，象徵了樓市(起碼住宅市場)將會有較長期的回升。
另一重要的變化，是宏觀大局的質變。過去幾年，聯繫匯率制度令港元隨美元大部分時間都是高位，令到香港樓價受壓。而本來無限量化衍生的資金流動是會導致高通脹，但是香港的逆周期措施的確做得不錯，於是大量資金沒有入市投資，積聚在銀行體系。再遇上美債走下坡，債價跌，自然債息升，曾幾何時香港有不少銀行都是以買美債享高息來「找數」定期存款利息，令到本港銀行的定期存款利息曾去到4至5厘的階段。如此一來，在過去4年裡面，香港增加了5萬億元的定期存款，5萬億元是一個甚麼的概念？大約等於1997年的香港所有銀行存款的兩倍，以上各因素，是有意加無意的偶然相聚，但如果覺得這次樓價是泡沫爆破或者會不斷拾級而下的，實在是一個淒美的誤會。
到了最近，情況有了很大的變化，美國令人失去信心，港元和美元極可能是貶值的周期，美元和美債既然不可靠，黃金價格就自然大升，而各國在鬥爭中，資源互相抵制。地緣關係多處亦處於戰爭邊緣，軍工的原料需求大增，令到白銀、銅等貴金屬大升。未來的階段將會是貴金屬拉動物價上升，遇上美元和港元弱，很多國家都默默賣出美債，令到銀行不敢再依賴，減少以美債收息作為「找數」的定期工具。銀行積聚的資金很大機會會流出市場，問題就是時間表，整個投資市場和樓市，由之前的結構性抑制，進入了結構性主動，大局已經徹底改變，大家要重新評估樓市在投資上的新角色。