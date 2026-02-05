投資市場的宏觀大局質變

近期愈來愈多人對樓市漸趨樂觀，其實筆者早於2025年7月撰文陳列圖表及數據，證明樓市已出現技術分析的「雙底」型態，之後應出現上升階段，事實樓市果然清晰有力地上升了一段時間，到了最近，我覺得樓市又進入另一階段，想在此和各位分享一下。

首先，購買力已經階段性增加，已並非一時樂觀，更不是一時的購買力積聚的釋放，今次可以說是市場甦醒，幾乎所有板塊的購買力都起動和增加。包括上車客、業主客、炒家、豪宅買家、泛内地客，甚至工、商舖的成交也多了。現在成交增加並沒有單一板塊是特別多，而是幾乎所有板塊也甦醒起動，目前只是初期起動，並未進入購買力互動和加溫的狀態。樓市在公眾由極度悲觀，變成已經有足夠樂觀的人入市，有關情況仍然會繼續改善，這個重要的新階段，象徵了樓市(起碼住宅市場)將會有較長期的回升。