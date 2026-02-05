穩健成長與市場機遇 兗礦能源短期升勢延續

兗礦能源(1171)的主要業務是提供煤炭及相關產品，並在中國市場上擁有相當大的市場份額。其收入主要來自於熱煤和冶金煤，其中熱煤佔比約75%，冶金煤佔比25%。近期，該集團的亮點在於增強的自產煤銷售量及有效的成本控制。隨著煤價回升，其盈利能力有望改善。中期內，兗礦能源將受惠於穩定的煤需求及熱煤價格的高企，這主要是由於供應緊張及需求提升所驅動。短期內，環保檢查引發的供應限制及冬季取暖需求，將推動煤價保持在較高水平。而長期來看，集團的擴展計劃及收購將有助於增強其市場地位，助力未來增長。因此，兗礦能源在煤炭市場的強勁表現，加上市場供需形勢的改善，將持續支持其盈利增長和業務發展。

兗礦能源的業務主要集中於煤炭的開採及銷售，並涵蓋煤炭的精選和加工。該公司致力於提供高品質的熱煤和冶金煤，滿足國內外市場對煤炭的需求。隨著中國經濟的增長及能源需求的上升，該公司的業務也隨之擴展，並不斷提升產能及優化成本結構，以增強其競爭力。 目前，內地煤炭行業的周期情況顯示出明顯的波動性，行業受全球需求變化及政策影響，經常呈現周期性繁榮與衰退。在競爭方面，行業內主要企業之間的競爭加劇，迫使各公司不斷提升效率及降低成本，以保持市場地位。整體營運成本方面，由於原材料及人力成本上升，許多企業面臨盈利壓力，但部分公司透過技術創新及規模經濟，成功降低了單位成本。

市場對兗礦能源的看好，主要集中在煤炭市場供需基本面改善的預期上。分析師指出，因為國內煤炭產地安全檢查逐漸嚴格，供應端限制增幅，與此同時，冬季取暖及非電用煤需求穩定增長，使得煤炭市場有望重回供需偏緊的格局。最近有消息指出，印尼將減少煤炭出口，這進一步支撐了內地煤炭本季度的價格，大幅提升了市場的信心。 兗礦能源的股價於去年持續反彈，在11月升至高位11.92元後出現見頂走勢。隨著跌穿20天線和50天線的支持後，股價形成破位回落，並在隨後的連續下跌中跌至去年12月底的低位9.51元。值得注意的是，9天RSI指標未明顯跌穿30水平，顯示即使股價回落，勢頭並未明顯轉弱。隨著市場走勢回穩，股價逐步突破20天線阻力，並在後續反彈中重返去年11月的高位。