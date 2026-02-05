許仕仁蓋棺：錢多易賺，奈何受賄！

前政務司長許仕仁於周日逝世。2014年，高等法院被裁定他公職人員行為失當、串謀向公職人員提供利益等5項罪名成立，判監禁7年半，是有史以來最高級的坐牢官員。

他貪污涉及的款項，是5千萬元，方式是欠債不還，金融機構也不追債。看這結構，相信這筆款項已是他的貪款的全部，因此，他在出獄之後，宣布破產。幸好他的太太羅美美頗有積蓄，政府也沒以民事追討的方式去窮追猛打，因此，許在出獄後，仍可安享晚年。

許的品味很高，喜好高消費，包括旅遊、在海外欣賞歌劇、購買西洋古典音樂黑膠唱片、飲紅酒、養馬等，1990年代已開始負債。然而太太持有禮頓山2千呎豪宅，也給情婦慷慨地贈予850萬元，算是有情有義。