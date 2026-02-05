許仕仁蓋棺：錢多易賺，奈何受賄！

前政務司長許仕仁於周日逝世。2014年，高等法院被裁定他公職人員行為失當、串謀向公職人員提供利益等5項罪名成立，判監禁7年半，是有史以來最高級的坐牢官員。
他貪污涉及的款項，是5千萬元，方式是欠債不還，金融機構也不追債。看這結構，相信這筆款項已是他的貪款的全部，因此，他在出獄之後，宣布破產。幸好他的太太羅美美頗有積蓄，政府也沒以民事追討的方式去窮追猛打，因此，許在出獄後，仍可安享晚年。
許的品味很高，喜好高消費，包括旅遊、在海外欣賞歌劇、購買西洋古典音樂黑膠唱片、飲紅酒、養馬等，1990年代已開始負債。然而太太持有禮頓山2千呎豪宅，也給情婦慷慨地贈予850萬元，算是有情有義。
他是政界的「橋王」，強積金、打大鱷、盈富基金(2800)，幫助了好些藍籌股的股價，這是天文數字。還有領匯，也即是今日領展(823)的上市，基金賺錢以百億計。別說這些，單單去年領展行政總裁的年薪，已超過7,000萬元，相比起許涉及的貪污數字，只是九牛一毛。
就算是許仕仁曾經擔任過的強積金管理局行政總裁的位子，去年年薪也高達720萬元，再加上實報實銷的旅遊與交際費用，雖不足以還清舊債，但付利息以及支付日常開支，卻是綽綽有餘。
簡單點說，許仕仁作為貪官，而只是貪小便宜，左手貪來，右手花去，根本就沒有計劃。否則根本不用以借錢不還的模式，而是大手收取現金，也大有肯付錢的大款，也可隱藏花錢記錄。
換言之，許仕仁是有點兒「官職與賄金不相稱」。這倒是香港官場的特色，好比八十年代的中國，官員收到幾條香煙，一瓶洋酒，就發放批文，而批文的價值往往賺到幾百萬、幾千萬元。
如果許仕仁不在2005年應曾蔭權之邀，當上錢少事煩的政務司長，隨便在股市打幾個圈，在上市公司任上虛職，以名氣來為公司集資，三幾億元不難賺到，這樣做的也大有人在。不說別的，阿里巴巴(9988)在2007年上市，以他的地位，不存本金而拿到幾百萬元配售，利潤已逾1千萬元，錢多易賺，奈何受賄！
作者為小說作家、報社主筆、股票投資者，吃喝活樂的專家