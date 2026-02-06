2026香港樓市機遇

在2025年2月的《財政預算案》中，香港政府進一步擴大了100元從價印花稅的適用範圍，將物業價值上限由300萬提升至400萬元。買家在新制度下最多可節省約99.8%的稅款(由原本約6萬減至100元)，大大降低入市門檻。這項政策不僅迅速帶動中小價位住宅的交投，更有效釋放換樓鍊，同時提升投資者入市意欲。受惠於政策刺激，400萬元以下的私人住宅成交量在2025年錄得急升，達14,024宗，按年增長34%，佔全港成交量的21%，創下2016年以來的最高佔比，而600萬至800萬元的交投亦同步急增。

各區成交反映買家意欲 那哪類型屋苑值得投資？筆者分析了2025年的買賣成交，選取120個受歡迎屋苑作為分析，並識別出全年內有100宗交易的屋苑，2025年有46,239宗二手私人住宅成交，其中10,478宗(22.6%)來自選定的屋苑。在這120個熱門屋苑，有31個屋苑錄得超過100宗交易，佔總交易量的62%(6,522宗)，反映熱門屋苑的市場承接力依然強勁。 在香港島方面，共有4個屋苑錄得超過100宗成交，包括太古城、海怡半島、康怡花園及杏花邨。其中太古城以374宗買賣高踞全港榜首，海怡半島亦錄得218宗。值得關注的是康怡花園，按年增幅最為顯著，達22%，主因落在500萬至800萬元價格範圍內的需求強勁，該價格範圍對首次置業人士具吸引力，他們可以獲得30年期的高成數按揭。

九龍其有7個屋苑超越了100宗交易，包括美孚新邨(396宗)、黃埔花園(331宗)、麗港城(197宗)、匯璽(182宗)、海逸豪園(160宗)、淘大花園(156宗)和匯景花園(106宗)。其中表現最突出的是匯璽，按年升幅接近五成，更在租賃市場錄得316宗成交，成為全港租務最活躍的屋苑之一。結果反映租客與買家普遍偏好樓齡較新、配套齊全並附帶大型商場的綜合式住宅。 新界的成交則更為亮眼，共有16個屋苑錄得超過100宗成交，全年合共達3,338宗，是各區之冠。其中日出康城以668宗成交量成為全港最活躍屋苑，嘉湖山莊亦錄得465宗，而沙田第一城則有329宗。此外，名城、新都城、麗城花園、維景灣畔、荃灣中心、迎海、Park Yoho、大埔中心、新港城、海濱花園、將軍澳中心、金獅花園及都會駅均逾百宗。值得留意的是Park Yoho及迎海的按年升幅分別達30.1%及27.9%，兩者皆屬較新型、設施完善且單位選擇多樣化的屋苑，深受租客與投資者青睞。

離島方面，共有4個屋苑突破百宗成交，分別是愉景灣(327宗)、映灣園(178宗)、珀麗灣(131宗)及藍天海岸(122宗)。未來東涌兩條新鐵路線通車後，有望再推高區內租賃需求，吸引更多投資者入市。加上珀麗灣第二期的發展項目，區內未來升值潛力亦受到市場關注。 樓市展望 置業投資機遇處處 展望2026年，本港樓市呈現穩中向好的局面。隨着利率持續處於低位，加上政策持續支持，多間本地及國際投資銀行預測樓價有望上升5%至10%。一手住宅銷售預計將再次突破20,000伙，為2013年《一手住宅物業銷售條例》實施後首次連續兩年達標。二手市場亦有望錄得約5萬宗成交，創五年新高。經濟層面方面，中央預期會繼續推出穩增長措施，加強市場信心。同時，南下資金的配置需求將持續為香港樓市帶來增量動力，而本地失業率維持在3.8%的低水平，有助鞏固中產家庭的購買力。港股的財富效應亦將有助釋放累積的換樓需求，進一步支持樓價。