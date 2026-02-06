樓市數據亮眼 小陽春已出現

樓市是香港經濟的重要支柱，當然亦有淡旺季之分，而每年一月份的物業買賣登記量多數屬較淡的時刻，因為涉及年尾年頭交替，節慶假期下形成疏落之象，如有任何突破，往往被市場視為後市走勢的重要風向標。筆者綜合土地註冊處的最新數字，2026年一月整體樓宇買賣登記量高達7,638宗，比2025年同期的4,949宗大幅上升54%，為近11年來最旺。一手私宅登記量錄得1,496宗，同比增長逾1.1倍，也是7年來最多；二手私宅則錄得3,748宗，按年增長48%，為近8年新高。

三大類別同步回升，顯示供需兩端均出現明顯復甦跡象，這是否意味著香港樓市正式迎來新一輪「小陽春」？ 單從近年的表現來看，2026年一月的數字已明顯擺脫2020至2025年的低位區間。疫情期間，2020年一月整體登記量僅3,775宗，一手更跌至597宗；之後幾年整體登記量大致徘徊在逾4,000至6,000宗之間；相比之下，2026年的7,638宗已接近2018年的7,213宗水平，並且一手與二手成交均錄得強勁反彈，顯示買家入市意欲正在回升，二手市場的活躍度尤為突出。這與後疫情經濟逐步恢復、利率環境趨穩，以及市場對政策進一步放寬的預期不無關係。

當然，單月數字難免受到季節性因素影響。農曆新年前後，部分買賣雙方傾向趕在年前完成交易，容易放大當月數據的波動性。要判斷這波回升是否具持續性，仍需觀察接下來幾個月的成交量、新盤供應節奏，以及按揭利率的實際走向。不過從今年出現大幅度回升，正正反映了市場需求端信心恢復的較正面訊號。 如果把時間軸拉長到1996年至2026年的31年完整周期，香港一月樓市的波動規律就更加清晰。整體登記量長期平均約7,529宗，最高峰出現在1997年一月，達到19,445宗，那時正值亞洲金融危機前夕的狂熱階段；最低谷則是2016年的3,120宗，當時多項樓市調控政策加上環球淡市疊加效應，市場幾近冰封。至於一手私宅平均每年的一月份登記量為1,200宗，最高見於2004年的3,043宗，最低為2006年的只有119宗，顯示其高度依賴新盤供應節奏。最後，二手私宅歷來的一月份平均錄4,398宗，1997年曾錄得14,174宗的歷史天量，而2016年則跌至1,454宗的最低位，反映二手市場對經濟氣氛與買家信心的極高敏感度，而今年是過去8年來最旺，反映復甦勢頭強勁。