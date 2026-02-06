香港私人會所為何愈來愈旺

畢打街Club Batard這類新會所，與其說是追求奢華，不如說是注重目標的清晰與明確。(網上圖片)

近年，香港私人會所悄悄興起，數量大幅增加。從中環設計前衛的場所到隱藏於主要幹道樓上的低調會所，這座城市似乎正在重新愛上這種精心打造的社交環境。此現象並不僅關乎生活方式的追求，而是反映了人們在瞬息萬變、日益複雜的世界中尋求一份連結、信任和歸屬感的更深層轉變。 香港向來是「人脈為王」的城市。儘管數位平台和職業網絡蓬勃發展，信任依然需要透過面對面的交流才能穩妥地建立，而這些交流往往需要時間、隱私和持續性。隨著公共場所變得越來越喧鬧，人際互動也越來越趨向交易化，私人會所提供了一種愈來愈稀有的東西。一個可控的環境，讓人際互動是刻意安排而非偶然發生的。

值得注意的是，與香港那些會費動輒數百萬港元的著名鄉村俱樂部(country clubs)相比，目前這些私人會所的規模和會費都較為適中。現今的私人會所規模往往更小，定位更聚焦，也更容易被更廣泛的專業人士所加入。這種轉變擴大了它的吸引力，同時又保持了一定的精英氛圍。 像香港會(The Hong Kong Club)這樣的傳統機構，很早就明白這個模式的價值。過去，它不只是一個吃飯社交的地方，更是城市商業和政界精英的聚腳地。會員資格象徵著信譽、穩定和規範的遵守。入會資格不僅取決於經濟能力，還取決於個人的聲譽、推薦和社會關係。信任從來不是潮流，而是社會的根基。

然而，如今的改變，是在於形式而非功能。 新一代會所把這個傳統重新演繹，適應不同世代的生活節奏。例如位於新世界大廈頂層、對望置地文華東方酒店的 HKGTA Town Club，於2022年底開幕，主打服務中環忙碌的銀行家、顧問、律師和醫生等。環境安靜、設計細緻優雅，但不會過分奢華。會所內有多個餐飲選擇和私人房間，適合開會、用餐甚至唱K，反映現代會員更想要靈活性，而非繁文縟節。 同樣，像畢打街Club Batard這類新會所，與其說是追求奢華，不如說是注重目標的清晰與明確。它們的設計圍繞著一個明確的社群，並精心設計氣氛、活動和會員的組合。體驗自然，價值在於互動的質素，而非炫耀奢華。

然而，這衍生了「專屬感」的問題。真正的專屬感與價格、設計甚至會員稀缺性都關係不大。當進入某個地方本身就代表著「價值觀、行為準則與對私隱的尊重」時，這個空間才是真正有價值，同時流露著一份文化上而非純粹商業上的專屬感。 對會員而言，其價值是顯而易見。他們付費並非只是為了使用權，而是為了加入一個可信任的社群。在香港這個口碑傳得快、極度重視低調的城市，能保證談話不外洩、被推薦人經過篩選，這些特點本身就已極具吸引力。對管理層和企業家而言，會員資格與其說是一種奢侈品，不如說是一種策略工具。時間就是最大的財富，而私人會所則能提供高效的服務。在這裡，交易得以洽談、合作關係得以建立、人才得以發掘，而所有會員都經過了預先篩選。

從經營者角度來看，商業模式同樣吸引。會員制帶來穩定的年費收入，現金流可作預測。分級會籍(個人、公司、創始會員等)讓營運者既能獲得多元化收入，又能精準塑造社群氛圍。嚴格的入會推薦機制，保護了會所最核心的資產：會員質素。 不少新會所已不只是吃飯聚會的地方，而是一個「體驗平台」。專題講座、閉門討論、私人品酒、精心策劃的活動，讓會員有理由經常回來，提升參與度和忠誠度。在租金昂貴、寸金呎土的香港，能讓場地從早到晚都能有效地善用的會所，經濟效益特別顯著。