善用儲蓄保險產品 成就未來銀髮族的「進優」生活

隨著「退而不休」的概念愈見普及，perhaps the term “retirement” needs to be retired altogether(「退休」這個詞語，也許是時候退役了)成大勢所趨。近年來，不少人倡議以Rewirement(進優)取代Retirement(退休)，香港也有一個「ReWirement Action 進優行動」的組織，提出退休並非人生的終點，而是開展樂齡生活的起點。 據政府統計處預測，到了2043年，每3名港人中便有多於1人年屆65歲或以上(又稱「銀髮族」)，由於教育水平持續提升，銀髮一族實為兼具社會資本與消費力的重要經濟持份者。在邁向銀髮階段的「準退休人士」（年齡定義則落在 50至65歲之間），面對人均壽命延長，以及身體與心理面臨變化，他們核心的挑戰在於「進優」後的財務狀況是否穩健。因此，「早規劃、早儲蓄」的理財意識顯得至關重要。

要實現理財自主，選擇具備中長線增長潛力且資產配置靈活的儲蓄保險計劃，是一個值得考慮的理財規劃方案。市面上部分計劃提供多達10種保單貨幣選擇，助你靈活把握環球市場機遇，更可快至第1個保單週年起，按個人需要轉換保單貨幣，甚至 將保單分拆並轉換成不同的貨幣，以配合不同地區的退休或生活規劃。同時，投保人可透過計劃的「紅利鎖定及解鎖權益」，適時掌握保值與增值時機，穩步累積財富。 此外，儲蓄保險計劃的「終身年金」選擇，能將保單內的全數或部分現金價值轉為年金，實現一世有糧出，長享長有。「終身年金權益」提供多達12種領取方式，投保人可按需要選擇定額或遞增收取，亦可與配偶共享年金，甚至在面對危疾或嚴重認知障礙時獲取雙倍年金。這份保障能助你在退休後維持穩定現金流的同時，無後顧之憂地實踐「進優」大計。