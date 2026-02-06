自民黨有望贏得多個議席 日圓沽壓沉重

隨著日本將在本周末舉行關鍵選舉，日圓沽壓愈發沉重，此前日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)在1月底提到弱勢貨幣的好處。 高市早苗宣佈舉行提前選舉，以鞏固她的領導地位，民調顯示她的政黨有望獲得單獨多數席位，這一結果將使她在推動財政刺激政策方面擁有更大的自由度，並進一步增加日本已經沉重的債務負擔。 根據《朝日新聞》週日發布的民意調查，自民黨可能在衆議院465個席位中贏得超過233席的多數席位，遠高於目前的198席。民調還顯示，自民黨與執政聯盟夥伴維新黨將贏得的席位總數可能多達300席。

在高市早苗於去年10月成功獲得自民黨領導權後，日圓穩步貶值，上個月兌美元匯率跌至18個月來的最低點。 其後在1月23日，市場擔憂日本及美國聯手干預匯市，令日圓匯率急劇反轉，然而，隨美國財政部長Scott Bessent重申支持強勢美元政策，以及Kevin Warsh被提名爲下一任美國聯儲局主席，美元從低位全面反彈，日圓沽壓又再恢復。 高市早苗的最新言論進一步加重日圓跌勢，她在上周末發表日圓貶值對出口商有利的言論，激發了市場看淡日圓的興趣。 現時市場預期高市早苗領導的自民黨很大機會在衆議院選舉中獲得壓倒性勝利，這增加了日本繼續推行大規模開支和減稅政策的可能性。日本的投資者從未像現在這樣緊張，他們認爲市場風險正在加大，前景變得悲觀。