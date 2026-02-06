名創優品股價技術剖析：背馳訊號顯示反彈潛力強勁

名創優品(9896)是一家全球價值零售商，主要通過實體店及線上渠道銷售潮流生活產品，強調IP設計以吸引年輕消費者。企業的商業模式以「低價高值」為核心，透過供應鏈優化及全球擴張作為增長動力，而集團的經營方法以採購低成本產品、授權IP設計、並透過自營及加盟店分銷賺取收益，而產品銷售(包括批發給加盟商及零售)的毛利率約40%。集團於2025年全球店舖淨增718家，達8,138家，而海外市場滲透率得到改善，海外收入佔比上升至42.1%，更透過與Disney、Harry Potter等合作，推出逾10,000款IP產品，貢獻逾10億人民幣銷售。至於TOP TOY品牌快速增長，達到年增長率111.4%。

集團在內地的業務佔總收入57.9%，增長率達到14.1%，並主要透過加盟店擴張，至於海外市場帶來的收入佔總收入42.1%，增長率達到28.7%，海外店舖佔總店舖約45%。集團2025年第三季度的毛利率約為40.5%，較之前一年輕微下降0.5個百份點，主要受到海外投資及IP授權費上升38%。調整淨利潤增長14.8%，顯示核心業務仍然強勁。受到盈利增長受IP投資拉動，集團2025年前九個月總收入151.8億元人民幣，增長22.8%，高於行業平均增長率。

集團未來12個月的增長催化劑包括計劃2026年新增900-1,100家店舖，其中550-650家海外，聚焦MINISO LAND格式全球推出(如美國、上海旗艦店模式)。此將貢獻20%+收入增長，透過沉浸式體驗提升單店銷售，基於2025年海外店舖淨增631家之勢頭。另外，亦會加快推進自有IP生態(如YOYO、Kumaru)，透過IP Genius計劃資助全球創意人才，加速商業化。2025年IP產品銷售逾10億人民幣，佔上海旗艦店83%，預期提升毛利率1至2個百分點，轉向高毛利平台模式。